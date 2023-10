Ata ishin në një lidhje prej 15 vitesh/ Ish-partneri i saj i martuar shpërndau foto gjysmë nudo të saj sepse i kërkoi divorcin

Një tjetër viktimë e pornografisë hakmarrëse është bërë publike. Një grua në Selanik denoncoi ish-partnerin e saj të martuar, për shpifje, teksa shpërndante foto gjysmë të zhveshur të saj në pallat.









Ata të dy kishin një lidhje prej 15 vitesh. Megjithatë, pas 15 vitesh ajo mësoi se ish-partneri i saj tani kishte një familje (burrin dhe fëmijët) në një qytet tjetër. Kështu, kur mësoi se çfarë po ndodhte, vendosi t’i jepte fund lidhjes së tyre dhe të vazhdonte jetën e saj. Por ai ka dashur të hakmerret ndaj saj duke e ngacmuar dhe shpërndarë fotot e saj në pallatin ku ajo jeton.

Shiko Videon:

“Ishte një marrëdhënie në të cilën asgjë nuk dukej për atë që do të vinte. Ai ishte mjeku im personal, si psikolog. Pas një periudhe trajtimi dhe pasi munda të qëndroja në këmbë sepse nuk kisha qenë në formë të mirë, hymë në një lidhje. Siç e mora vesh shumë më vonë, në të njëjtën kohë me mua, duhet të ketë nisur martesa e tij. Pas 15 vitesh mora vesh për martesën e tij”, ka thënë fillimisht ajo për Alpha.

Kur e pyetën se si nuk kishte kuptuar diçka për 15 vjet, ai u përgjigj: “Tani, po pyes edhe veten. E megjithatë diçka nuk kuptova. Çdo mbrëmje jave ishim bashkë në shtëpinë e tij në Selanik. Më thoshte se po shkon te prindërit. Dhe kur i thashë nënës sime se ai do të ikte në fundjavë, ajo më thoshte, “bir bir i mirë, burrë i mirë”.

Për mënyrën se si e ka marrë vesh ajo ka treguar: “E mora vesh përmes një shoqes sime që kisha vite që shihesha. U takuam dhe kështu e mora vesh. Dhe e gjora as që dinte të ma thoshte. Kur e mora vesh, vendosa të divorcohem”.

E pyetur se çfarë ka bërë ajo është shprehur: “E çfarë nuk ka bërë? Ai kishte akses në të gjitha kontaktet e mia të telefonit. Ai shqetësoi mjedisin tim të njohur, miqtë dhe familjen. Ai po mundohej të më prishte imazhin dhe të përgojonte mua. Ai më bëri një foto me të brendshme me kokën e fshehur nga celulari. Nuk kisha ndërmend ta dërgoja askund. Ai përdori këtë foto me emrin tim të shkruar poshtë dhe e shpërndau në të gjithë pallatin. Ai tha që unë paguhem. Në pallat banojnë edhe prindërit e mi”.

“Një fqinji im më ra në telefon. Dhe ai më tregoi dhe ne po përpiqeshim të nxjerrim fotot nga kasafortat”, shtoi ajo për reagimin e fqinjëve të saj, ndërsa siç zbuloi më vonë avokatja e saj, Anthoula Anasoglou, ky burrë sulmoi dhëndrin e ankueses dhe rrahu atë shumë keq. Madje, ekziston edhe një bindje se i ka thyer brinjët. “Ai ka pohuar në gjykatë se jo vetëm nuk ka goditur, por është goditur. Në mënyrë të butë dhe orientuese”, tha avokati që trajton çështjen e gruas.