Bild: Berlini nuk do të dërgojë raketat Taurus në Ukrainë

Gjermania aktualisht nuk ka plane të furnizojë Ukrainën me raketa Taurus sepse ato nuk janë të krahasueshme me ato të furnizuara nga Franca dhe Britania, pohon gazeta Bild në një raport të sotëm.









Berlini është gjithashtu i shqetësuar se raketat mund të përdoren për të goditur urën e Kerçit që lidh Rusinë me Krimenë, gadishullin ukrainas të aneksuar nga Moska në 2014.

Kievi i ka kërkuar prej kohësh Berlinit këto raketat, të cilat do t’i jepnin Ukrainës aftësinë për të goditur objektivat më thellë brenda territorit të mbajtur nga Rusia. Gjermania është përgjigjur vazhdimisht se do të veprojë në konsultim me SHBA-në në lidhje me shpërndarjen e sistemeve të armëve.

Sipas raportit, javën e kaluar kancelari Olaf Solz i tha Komitetit të Punëve të Jashtme të parlamentit se raketat Taurus nuk janë të krahasueshme me SCALP francez ose Hije Stuhie Britanike pasi ato vende japin të dhëna gjeohapësinore për objektivat drejtpërdrejt vetë.

Një zëdhënës i kancelarisë tha se nuk kishte asgjë të re në lidhje me raketat Taurus.

Bild shkruan gjithashtu se zyrtarët e qeverisë britanike u përpoqën të bindin Gjermaninë që të dërgojë raketa të tilla në Ukrainë.

Më herët sot, Bloomberg raportoi se Gjermania planifikon të pajisë Ukrainën me sisteme shtesë të mbrojtjes ajrore për të mbrojtur dërgesat e grurit nga sulmet e mundshme ruse.