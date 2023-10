Dhimbja kronike/ Ku qëndron çelësi për ta trajtuar atë

A mund të fshihet në mendjet tona zgjidhja për dhimbjet kronike të shpinës? Sipas një studimi të fundit të publikuar në JAMA Network Open, përgjigjja është po. Kjo sigurisht nuk do të thotë se dhimbja është në kokën tonë, por se lehtësimi mund të vijë thjesht duke ndryshuar mënyrën se si truri ynë lexon sinjalet e dhimbjes.









“Miliona njerëz përjetojnë dhimbje kronike dhe shumë nuk e kanë kuptuar se si ta trajtojnë atë, duke e bërë të qartë se mënyra se si ne diagnostikojmë dhe trajtojmë pacientët po vonon diku”, komentoi autori kryesor i studimit, Dr. Yoni Ashar, asistent profesor i patologjisë. në Kampusin Mjekësor të Universitetit Anschutz të Kolorados.

Hulumtimi u fokusua në marrëdhënien komplekse midis trurit dhe perceptimit të dhimbjes dhe theksoi rëndësinë e të kuptuarit se ku i atribuohet kjo e fundit – ku njerëzit gjejnë burimin rrënjësor të shqetësimit të tyre – në mënyrë që ata të mund të minimizojnë simptomat.

Një mjet kyç për studiuesit ishte terapia e ripërpunimit të dhimbjes (PRT), një qasje psikoterapeutike në të cilën individët udhëzohen të interpretojnë sinjalet e dhimbjes si më pak kërcënuese. Përmes procesit, ekipi shkencor mund të shihte nëse lidhja e dhimbjes me proceset mendore të sugjeruara nga terapia PRT mund të qetësonte shqetësimin.

Trajtimi u aplikua për mbi 150 të rritur me dhimbje kronike të moderuar deri në të rëndë të mesit dhe rezultoi të ishte efektiv: dy nga tre raportuan se pas trajtimit dhimbja ishte zhdukur. “Studimi ynë tregon se biseda me pacientët për atribuimin e dhimbjes dhe ndihma e tyre për të kuptuar se dhimbja është shpesh ‘në tru’ mund të ndihmojë në zbutjen e saj”, komentoi Dr Ashar.

Sipas tij, studimi është jashtëzakonisht i rëndësishëm sepse tregon se njerëzit shpesh e keqpërcaktojnë dhimbjen. “Ne zbuluam se shumë pak besonin se truri i tyre kishte ndonjë lidhje me dhimbjen. Gjetjet tregojnë se ndryshimi i perceptimit për rolin e trurit në dhimbjen kronike mund t’i lejojë pacientët të përjetojnë rezultate dhe rezultate më të mira”, shtoi ai.

Me shumë mundësi, thanë studiuesit, gjetjet e fundit do të shtyjnë drejt një modeli të ri, jo-biomjekësor të menaxhimit të dhimbjes nga profesionistët e kujdesit shëndetësor”. Diskutimet me pacientët shpesh fokusohen në shkaqet biomjekësore të dhimbjes. Roli i trurit përmendet rrallë. Me këtë hulumtim, ne duam t’u ofrojmë pacientëve sa më shumë lehtësim duke eksploruar trajtime të ndryshme, duke përfshirë ato që marrin parasysh faktorët e trurit të dhimbjes kronike”, përfundoi Dr. Ashar.