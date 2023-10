“Jam e zhgënjyer dhe dua të di presionet që janë ndërmarrë ndaj KLSH”/ Ina Zhupa: Gjykimi për koncesionin e Butrintit do vazhdojë

Deputetja e PD Ina Zhupa në një deklaratë për mediat pas përfundimit të seancës për Butrintin në Gjykatën Kushtetuese u shpreh se Avokati i Popullit nuk i ndryshoi parashtrimet e tij.









Zhupa u shpreh se nga ana tjetër, KLSH (Kontrolli i Lartë i Shtetit), ka ndryshuar qëndrim, sipas saj, pas presioneve dhe një komunikimi me Elva Margaritin.

Ajo shtoi se gjykimi për Butrintin do të vazhdojë dhe se kjo çështje do të fitohet në Gjykatën Kushtetuese.

“Avokati i Popullit i qëndroi qëndrimit të vetë dhe nuk i ndryshoi parashtrimet e tij. Jam e zhgënjyer dhe dua të di presionet që janë ndërmarrë ndaj KLSH që ka humbur sot çdo besim si organ i pavarur nga qeveria.

Pa ndryshuar asnjë gërmë, KLSH ndryshoi qëndrim sepse kështu ka folur me Elva Margaritin. Ky ishte thjesht një kërcënim dhe rrugë jo ligjore për të ndryshuar qëndrimin e KLSH-së. Gjykimi do të vazhdojë, kemi afat deri në 8 tetor. Butrinti do të fitojë dhe GJK do jetë deri në fund para provave dhe fakteve sesi është rrezikuar trashëgimia jonë kombëtare me këtë koncesion famëkeq në Butrint”, u shpreh ajo.