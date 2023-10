Para katër vitesh i vdiq bashkëshortja/ Ish-peshëngritësi me origjinë shqiptare, Pirro Dhima, rigjen dashurinë: Nuk më intereson çfarë thonë njerëzit. Jam mirë dhe kjo është ajo që ka rëndësi

Me rastin e kandidimit të saj në zgjedhjet bashkiake, Afërdita Skafida ditë më parë mori pjesë në një event të ngjashëm, ku fotot nga mbrëmja “tradhtojnë” shtatzëninë e saj.









Atletja që ka qenë partnerja e peshëngritësit me origjinë shqiptare, Pirro Dhima. Vitet e fundit, u prezantua me audiencën televizive me pjesëmarrjen e saj në Survivor dhe Survivor All Star.

Megjithatë, ajo nuk është e huaj për botën e sportit.

Afërdita Skafida është sportiste e atleteve që garon me ekipin e Olympiakos. Ajo ka lindur më 20 mars 1982. Ajo merret me kërcimin me shtizë, në të cilin mbante madje edhe rekordin panhelen me lartësinë 4.48 m të cilin e arriti në kampionatin panhelen të atletikës në qershor 2005 në Athinë. Rekord Panhelen me 4.55m. vuri në dukje kampionia greke e kërcimit me pol për femra, gjatë ditës së tretë të kampionatit panhelenik të atletikës në OAKA.

Daljet e para publike

Ish-lojtarja e mbijetesës së reality është parë për herë të parë në krah të sportistit, në nëntor 2021, në një klub nate, por edhe në një festë të po atij viti, për dyqanin e Ioanna Siabani. Pavarësisht interesimit të madh mediatik, të dy kanë mbajtur një profil të ulët që në fillim dhe flasin pak për marrëdhënien e tyre.

Shëtitja familjare në Epidaurus

Vitin e kaluar në gusht, Pirro Dhima dhe Afërdita Skafida konfirmuan lidhjen e tyre në mënyrën e tyre. Çifti ndodhej në Epidaur për të parë “Iphigenia an Avlidis” dhe me ta ishte edhe djali i Pirro Dhimas, Nikolla.

Humbja e bashkëshortes dhe ankesa për Skafida

Pirros Dhima gjeti sërish dashurinë, katër vite pas vdekjes së bashkëshortes së tij Anastasia, për të cilën ai ka folur shumë herë në publik, pa e mbajtur dot emocionin. “Ishte një goditje e madhe për të gjithë ne. Ajo ishte një engjëll që rriti fëmijët e saj dhe qëndroi pranë meje gjatë gjithë kësaj kohe… një pyetje tjetër? Pse jo…” deklaroi ai në shkurt 2023 dhe shpërtheu në lot.

Për jetën e tij personale, Pirro Dhima kishte thënë: “Nuk më intereson çfarë thonë njerëzit. Ne kalojmë në jetë, për të nesërmen. Jam mirë dhe kjo është ajo që ka rëndësi”.

Në tetor 2022, kampioni olimpik i kishte bërë një referencë të rrallë partneres së tij aktuale, duke shprehur ankesën e tij. “Falë Zotit, jemi mirë. Jam i mërzitur, sepse Afërdita ka marrë pjesë në një lojë dhe prej andej e njohin më shumë”, ka thënë ai konkretisht.

“Kam marrë pjesë në Survivor më shumë që fëmijët të identifikohen me karrierën time. E di që propozime për All Star u janë bërë shumë lojtarëve dhe do ta shohim”, kishte thënë nga ana e saj Afërdita Skafida.

Postimet e përbashkëta

Të dy janë aktive në rrjetet sociale dhe ndonjëherë, postojnë foto të tyre së bashku. Në muajin prill, Afërdita Skafida u rikthye në Greqi pas eliminimit të saj nga “Survivor All Star”. Ish-lojtarja e realitetit që u akuzua se u merrte ushqim banorëve të zonës, ka pasur mundësinë që ditët e Pashkëve t’i kalojë pranë familjes dhe partnerit të saj, Pirro Dhimën.

Pirro Dhima ka publikuar një foto të përbashkët të tyre në llogarinë personale në Instagram, ku shkruan: “Drita e Ringjalljes ju vërshoftë zemrat”.

Këtë verë, çifti ka ndarë me mijëra ndjekësit online në Instagram, foto nga ishujt ku kanë kaluar pushimet.

Pasditen e së dielës, 20 gusht, Afërdita Skafida ka postuar në llogarinë personale në Instagram një foto të përbashkët me Pyrros Dimas nga Kalaja e Korës së Kythirës.

Megjithatë, si Afërdita Skafida ashtu edhe Pirro Dhima e mbajnë jetën e tyre personale larg syrit të publikut, ku momentet e tyre të përbashkëta janë minimale.

“Ti dhe unë”, ka shkruar ajo në postimi.