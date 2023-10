“Pse volli vrer mjeku më i besuar i Enver Hoxhës”- Rrëfimet e kardiologut Ahmet Kamberi, nga vizita e parë me ish-diktatorin si pacient, tek shënimi i Nexhmije Hoxhës për sëmundjen: Iu luta, por…

Mjeku i mirënjohur, Ahmet Kamberi është ndarë nga jeta në moshën 83-vjeçare.









Kardiologu, i cili ka qenë ka qenë mjeku i ish-diktatorit Enver Hoxha, ndërroi jetë ditën e sotme (4 tetor) pas një betejë me një sëmundje të rëndë.

Lajmi për vdekjen e mjekut u dha nga familjarët e tij, ndërsa ceremonia e varrimit do të mbahet ditën e nesmërme.

Dhe Panorama Online po rikthehen një nga shkrimet për mjekun Ahmet Kamberi ku ai rrëfen vizitën e parë të Enver Hoxhës si pacient dhe si ishte të punoje me ish-diktatorin.

Mjeku Ahmet Kamberi, pjesë e grupit të mjekëve që ndiqnin nga afër Enver Hoxhën, tregon arsyet pse Pacienti i veçantë nuk pranonte të kurohej në një klinikë private jashtë shtetit. Në librin e tij “Pacienti ynë i veçantë”, profesor Kamberi rrëfen një vizitë me okulistin e njohur Gjergji Cepa në vitin 1979, kur ai kishte nevojë për një ndërhyrje kirurgjikale në sy për heqjen e kataraktit, por që kërkonte ta operonte doktor Gjergji dhe jo mjekët dhe profesorët e huaj jashtë shtetit.

Në vijim të librit, profesor Ahmeti tregon dhe takimin e parë që ka pasur me udhëheqësin komunist pas tri vjetësh që kishte nisur shërbimin në ekipin e mjekëve. Enver Hoxha ka bërë vlerësime për dibranët, por dhe për zonat e Jugut të vendit, por me interes është shpjegimi që ai dëgjon për origjinën e emrit të fshatit të tij Peladhia.

AHMET KAMBERI

PARAQITJA IME E PARË TE PACIENTI

Paraqitja ime e parë te pacienti ndodhi kur ai bëri një krizë spontane anginë kraharori. Më 29 prill 1979, në orën 18:10, Pacienti kishte bërë një krizë anginë kraharori. Në shërbim atë ditë ishte Hajroja. Unë isha në shtëpi. Atë ditë po festonim ditëlindjen e djalit tim të madh, Blerimit. Të dy baxhanakët e mi me gjithë familjet e tyre ishin aty me ne.

Oficeri i brendshëm më njoftoi me telefon që duhej të shkoja urgjentisht në vendqëndrimin tonë. I lashë të ftuarit nën kujdesin e Shpresës dhe dola menjëherë. Në dhomë nuk gjeta askënd, sepse Hajroja dhe Ylli ishin duke vizituar Pacientin. Atë natë qëndruam që të tre në shërbim. Në mëngjes në vizitë hymë së bashku me Yllin.

Ishte e para herë që do ta vizitoja atë që prej marsit të 1976-s, kur ishte krijuar Ekipit Mjekësor dhe i njësisë së kardiologëve të shërbimit të pandërprerë. Më prezantoi Ylli.

– O, po unë e njoh këtë. Ky është doktori i Nënës. Nënën e shëroi ky, – tha ai.

Pastaj për të ngacmuar Yllin, i cili ngjante shumë i shkurtër në krahasim me mua dhe për të më shtensionuar mua, më tha me buzë në gaz:

– A bën fresk atje lart, mo?

– Këtu gjithnjë fresk bën, shoku Enver, – ia ktheva unë.

Bëri edhe disa shaka të tjera dhe pastaj tha:

– Këtij do t’i themi doktor Meti, jo Ahmeti, se na kujton atë të poshtrin.

Megjithatë ai asnjëherë më pas nuk m’u drejtua si doktor Meti, por “doktor Ahmeti”, ose thjesht “doktor”. Bëmë vizitën dhe unë regjistrova elektrokardiogramin, i cili rezultoi i normalizuar.

Kur i thamë se elektrokardiogrami ishte normalizuar, ai tha me të qeshur:

– Shkruaka edhe mirë ky.

Me sa dukej, prezantimi im u mirëprit. Në vizitën e mbrëmjes e gjetëm përsëri mirë. Por puna ishte se të nesërmen ishte 1 Maji. Kjo na shqetësonte. Megjithatë 1 Maji kaloi pa probleme, ndonëse ai qëndroi gjatë në tribunë dhe ndoqi me emocione manifestimet. Në vizitën e natës, se me përjashtim të urgjencave, ai vizitohej vetëm kur bëhej gati për të fjetur, rreth orës 23, e gjetëm shumë mirë. Kjo ndodhi përfundoi me kaq.

Më 19 maj 1979, kur Pacienti ndodhej për pushime në Vlorë, hymë së bashku me Yllin për vizitën e kontrollit. Ylli e kishte zakon të gjente gjithnjë diçka për të hapur bisedë. Ne në kohën e lirë bënim shpesh shaka me emrin e fshatit tim të lindjes, Peladhi. Por unë nuk mërzitesha, sepse në mos për kurrgjë tjetër, ai ishte vendi ku më kishte rënë koka dhe ku pashë për herë të parë dritën e diellit.

-Ahmetin, shoku Enver, e kemi nga Peladhia, – ia nisi Ylli me buzëqeshje.

-Ç’është ky emër? Nga bie kjo? Nuk e kam dëgjuar kurrë,- tha Pacienti i kureshtuar.

-Ju keni qenë në Peladhi, shoku Enver, – ia ktheva unë.

-Jo, nuk kam qenë kurrë, – ma preu ai, duke marrë një pamje serioze.

-Keni qenë, keni qenë, ngula këmbë unë, sepse e dija mirë këtë. Keni qenë më 1967-ën, kur ra tërmet në Dibër. Jeni ndalur në Peladhi dhe keni biseduar me fshatarët aty. Ka qenë edhe motra ime e vogël me atë grup fshatarësh dhe kjo është fiksuar në një fotografi që keni bërë me ta. Por ju keni të drejtë, – vazhdova më tej, se “Zëri i Popullit”, në lajmin që dha të nesërmen, shkruante se shoku Enver u ndal në fshatin Pelavidhi dhe bisedoi me një grup fshatarësh që kishin dalë në rrugë për ta pritur.

-Nuk më kujtohet, – tha ai, – jam ndaluar në disa vende atëherë dhe nuk e mbaj mend këtë.

-Keni të drejtë, -ia ktheva unë, se kushedi se si i ka ardhur gazetarit emri Peladhi dhe e ka gjetur të udhës më mirë të përdorte emrin Pelavidhi. Ai nuk më kundërshtoi, por tha përsëri i kureshtuar:

-Po nga vjen ky emër, kështu?

-Ka një legjendë ky emër, -i thashë, ndoshta dhe më shumëse një…

-Ç’thotë kjo legjendë? – më ndërpreu ai.

-Ah, po… Është pak si banale…- ia ktheva unë, duke hezituar ta vazhdoja më tej bisedën.

Por, ai duke më ngulur sytë e tij zhbirilues, më tha:

-More, e thua ti apo e thotë legjenda?…

-E thotë legjenda, shoku Enver…

-E po thuaje atëherë si e thotë legjenda, – më ndërpreu përsëri ai.

Dhe unë tregova si e thoshte versioni më i përdorshëm i legjendës. Legjenda thotë se në Shkëmbin e Qytetit, i cili ndan luginën e Bulqizës me atë të Grykës së Madhe, ndodhej një kala. Ndoshta, një fortesë e vogël vrojtuese. Fusha përballë këtij Shkëmbi quhet Fusha e Kalasë. Aty turqit kishin zënë rob Mojsi Golemin.

Turqit kishin rrethuar Skënderbeun aty. Dhe kur Skënderbeun e njoftuan se kishte mbetur vetëm një thes me grurë, ai kishte thënë që grurin t’ia jepnin pelës së tij. Dhe kur pela u ngjesh së ngrëni grurin, ai kishte thënë ta hidhnin atë poshtë shkëmbit.

Kur pela ra poshtë në sheshin e vogël pranë lumit, asaj i plasi gruri nga anusi dhe nga barku. Ushtarët shqiptarë që ishin midis atyre turq, kur e panë këtë, bërtitën: “O, pela dhiu grurë!”. Nga kjo, turqit e gjetën të udhës të linin rrethimin e të iknin, sepse e panë që ai kishte rezerva të bollshme ushqimore, ndërkohë që dimri po trokiste në derë. Por vendasit e bënë zakon të thoshin: “Vendi ku pela dhiu grurë”. Duke e përsëritur këtë gjithnjë, erdhi puna që t’i bihej shkurt, Peladhi, dhe kështu i mbeti emri edhe atij katundi të vogël aty pranë.

Pacienti qeshi me të madhe dhe tha:

-Ah, ju dibranët, ti dhe Nexhmija, edhe Skënderbeun e doni tuajin.

-E kemi, -ia ktheva unë me të qeshur, – nuk ka nevojë ta marrim. Ndërhyri edhe Nexhmija:

-Ka shumë të dhëna që e dokumentojnë këtë, – tha ajo. Ai u bë serioz dhe tha:

-Po. Ç’është e vërteta këta kanë të drejtë. Kanë nxjerrë shumë trima. Kanë pasur pushkën. Kurse ne kemi pasur penën. Kemi nxjerrë mendje… Pas disa shakave të tjera që ai bëri me ne, u bë serioz dhe na tha:

-E dini ju që një arvanitas ka shkruar në një gazetë kryesore greke se revolucionin greke e kanë bërë shqiptarët: Marko Boçari, Foto Zhavella, Bubulina etj., etj. Dhe vazhdoi: – Po edhe gjysma e vezirëve të mëdhenj të Turqisë kanë qenë shqiptarë. Kemi të gjithë me se të mburremi, por edhe të mos ndihemi aq mirë, se për vendin e vet, Shqipërinë, këta nuk kanë bërë asgjë. U desh të vinin rilindësit. Ata po. Ata bënë mjaft.

Pas kësaj ne bëmë vizitën. Mbetëm të kënaqur nga rezultati. Ia thamë këtë atij dhe u bëmë gati t’i thoshim: “Natën e mirë!”. Por ai foli para nesh:

-Ti, Peladhiasi! Bën mirë që je krenar për vendlindjen tënde. Kur dolëm i thashë Yllit:

-Deshe të talleshe ti me mua, por të shkoi kot, se në të vërtetë ma nderove Peladhinë sonte. Qeshëm.

…E bëmë pa folur më gjatë rrugën deri në vendqëndrimin tonë. Atje unë nisa t’ua tregoj se çfarë kishte ndodhur shokëve që po na prisnin: prof. Hoxha, prof. Gaçja, Ylli, Hajroja dhe Sabiti, por ministri e ndryshoi temën e bisedës. Pas një copë here ai na tha që do të shkonte në shtëpi dhe do të kthehej prapë. Nuk kishte kaluar një gjysmë ore qëkur ishte larguar ministri, kur merr në telefonin e brendshëm Kryeministri. -Ma jep ministrin, -tha ai me një zë të qetë.

-Nuk është, – iu përgjigja unë. – Ka shkuar në shtëpi dhe do të kthehet pas pak. Do t’i them që e kërkuat, sapo të vijë, – ia ktheva unë.

-Jo, jo, -tha ai. Por, shko ti vetë te Ramizi dhe thuaja edhe atij ato që më thatë mua.

-Jo, -i thashë unë pa hezituar, duke mbajtur parasysh se më pak se një orë më parë më kishte thënë që ti të mos vish më për gjendjen e shokut Enver, por të vijë ky, ministri. Dhe vazhdova, ministri nuk do të vonojë për të ardhur.

Do t’i them menjëherë, sapo të vijë. Ai nuk më tha gjë tjetër. Unë e mbajta receptorin në vesh, derisa ai e uli të vetin. Kur erdhi ministri, unë ia përcolla menjëherë porosinë e Kryeministrit.

Ai nguli këmbë që të shkonim bashkë. Por unë e kundërshtova, duke i kujtuar edhe atë që na kishte thënë Kryeministri. Mirëpo ai nguli këmbë fort. Në të vërtetë, unë kisha afërsi me të. Së pari, e kisha pasur prof. të kirurgjisë së përgjithshme. Së dyti, e kisha pacient: e mjekoja për hipertensionin dhe ankthin.

Ai ishte njeri shumë i ndjeshëm, i dhembshur dhe shumë i sjellshëm. Por kisha vënë re se nuk e kishte të lehtë t’i përballonte situatat e vështira. M’u dhimbs kur po vazhdonte të më luste me këmbëngulje dhe pranova ta shoqëroja. Po shkonte ora 22.00. Banesën e Ramizit e kishim afër dhe ai na priti, sapo i telefonuam. Unë nisa t’i tregoja ndodhinë me Kryeministrin:

-Shkuam dhe te Kryeministri, shoku Ramiz, por ai na priti një çikë si ters… Por ministri ndërhyri menjëherë dhe thjesht i shpjegoi atij arsyen përse shkuam, pa e zënë në gojë atë që na ndodhi me të. Ramizi na tha se do të bënin çmos për t’ia lehtësuar punën Pacientit lidhur me problemet e zakonshme. Në qershor, -tha ai, -kemi Plenumin. Ai i ka parë të gjitha materialet dhe kjo nuk përbën ndonjë ngarkesë për të. Por ka punë, -vazhdoi ai, – të cilat neve nuk na i mban kurrizi. Këto nuk mund të mos ia paraqesim.

U kthyem përsëri në dhomën e Ekipit. Pasi u treguam shokëve bisedën me Ramizin, ministri u largua. Para se të largoheshin edhe kolegët e tjerë, unë ua tregova fije për pe ndodhinë me Kryeministrin. Ata e morën si me të qeshur këtë dhe filluam të bënim shaka, se si do të dukeshim me lëkurë të rrjepur.

Por Hoxha i vari turinjtë dhe tha me atë stilin e tij, kur nuk ndihej rehat:-Hëëë! Mos e merrni me shaka, ju…

Ylli ia priti menjëherë me të qeshur:

-Profesor, ti mos u shqetëso. Se ty dhe mua nuk do të na rripet lëkura. Ne të dyve na ka lavdëruar, -tha ai.

Qeshëm përsëri dhe shokët u ngritën e shkuan nëpër shtëpi. Pak më vonë erdhi Suloja.

-Vetëm të paskan lënë? – më tha ai.

-Po, vetëm, -ia ktheva. – I kemi përcaktuar masat e duhura.

-Më thanë se takuat edhe Kryeministrin sonte.

-Po. E takuam, -i thashë dhe i tregova se si na ndodhi me të,

duke qenë i sigurt se ai do ta përcillte atje ku duhej.

Në të gdhirë, rreth orës 4.30, bie telefoni i jashtëm.

-Jam unë, Kadriu, -më thotë. Po flas nga Saranda. Ishte Kadri Hazbiu.

-Urdhëroni shoku Kadri, -iu përgjigja menjëherë.

-Ç’kemi, -tha ai, – mirë jeni?

-Po, -iu përgjigja unë, – mirë jemi, i habitur për telefonatën në

atë orë të natës dhe nga Saranda…

Ai vazhdoi përsëri me këmbëngulje:

-Po mirë, mirë?…

-Fare mirë. Shumë mirë, – iu përgjigja unë shkurt.

-E po në rregull, vetëm për të pyetur mora. Dhe e mbylli bisedën.

Më bëri përshtypje se nga e mori vesh ai që kishim probleme. Sipas rregullores sonë, ai nuk përfshihej në personat që mund të viheshin në dijeni. Ne ishim të autorizuar vetëm për Kryeministrin.

Në drekë Ekipi u mblodh përsëri. Ishte edhe Suloja. Unë i vura ata në dijeni për telefonatën e Kadriut, me qëllim që Suloja ta përcillte atë brenda, atje ku duhej. Ai kërceu përpjetë dhe me një ton nervoz më tha:

-Po ti, pse jep shpjegime në telefon?

-Po flisja me një anëtar të Byrosë Politike, Sulo, dhe nuk mund t’i mbyllja telefonin atij, -ia ktheva unë me qetësi.

Pas asaj dite, telefoni ynë i jashtëm u ndryshua. Numrin e tij do ta dinin vetëm anëtarët e Ekipit dhe natyrisht, shefi i sigurisë. Do të kalonte shumë kohë para se ta merrja vesh që Suloja i kishte mbajtur për vete këto informacione. Ditën tjetër, që në mëngjes, më merr ministri në telefon dhe më thotë:

-Ahmet, Kryeministri e kishte lexuar informacionin që më dhe ti. Ai më tha se nuk e kishte ditur se Ekipi punonte kaq mirë. Më tha, gjithashtu, -vazhdoi ai, -se ai i miratonte të gjitha kërkesat që i ishin paraqitur.

E pyeta ministrin nëse Kryeministri kishte vënë ndonjë shënim mbi informacionin tonë.

-Jo, -më tha ai, -nuk kishte vënë asnjë shënim.

Atëherë, iu luta atij, të vinte ai vetë shënimin për ato që më kishte thënë në telefon dhe të ma kthente informacionin.

Dhe kështu u bë. Ministri ma ktheu informacionin me shënimin e tij.

Unë ia dhashë atë Drita Ndonit, infermieres personale të Pacientit, që ta vendoste në kasafortën ku mbaheshin dokumentet e tjera mjekësore të tij, në infermieri. Ai dokument përmbante listën e problemeve më kryesore shëndetësore të Enverit.

Ato janë përfshirë në listën përfundimtare të sëmundjeve të tij, në seksionin e diabetit dhe të sëmundjes aterosklerotike kardiovaskulare, dërguar në shërbimin e anatomisë patologjike. Për sytë e një jo profesionisti ato mund të ishin të frikshme.

Pas pesë ditësh qëndrimi në shtëpi gjendja e Pacientit u përmirësua dukshëm dhe ai doli rregullisht në zyrë.

Nexhmija e ka përshkruar kështu atë gjendje:

“Kur në maj të vitit 1981, pas një krize që kaloi Enveri, mjekët kërkonin që të bënin kontroll çdo natë, për të ndjekur efektin e një medikamenti të ri, për të përcaktuar dozën e përshtatshme, unë iu luta Enverit të pranonte; ai u revoltua, por më në fund pranoi të vinte për të biseduar vetëm njëri nga mjekët.

Ata vendosën për Ylli Popën. Enveri iu drejtua këtij pa e fshehur zemërimin dhe i tha: ‘Unë tani jam në shtëpi dhe jo në spital, nuk dua të merrem me doktorë, mos më krijoni psikozën e një të sëmuri. Unë jam mirë. Ajo që ngjau qe një incident. E kuptoj që erdhi si rrjedhim i lodhjes, lodhje dhe emocione që unë nuk mund t’i evitoja, kur kemi përpara plot probleme partie dhe shtetërore, siç qenë ngjarjet në Kosovë, ku vranë e torturojnë vëllezërit tanë.

Pas shumë shpjegimeve elokuente dhe pasi djersiti mirë, dr. Popa, më në fund, fitoi të drejtën që të bëjë kontrollin një natë po, një natë jo gjatë një jave.”

Gati një vit më pas, kur Llambi ishte ende ministër i Shëndetësisë, shkova ta takoja për një çështje pune. Sekretarja, duke e ditur marrëdhënien tonë, nuk e njoftoi. Unë hyra pa trokitur dhe e mbylla derën menjëherë.

Ai qëndronte në karrigen e tij, me kokën të mbështetur në dorën e tij të djathtë, me një vështrim të përhumbur nga dritarja, ndërsa një rreze dielli binte si një njollë e artë në ballin e tij të madh.

Ktheu, kokën me ngadalë dhe m’u hakërrye:

-Do të të marr për zverku e do të të nxjerr me shkelma nga zyra!…

Unë buzëqesha se e kuptova menjëherë se ku e kishte fjalën. Dhe pa pritur ndonjë përgjigje nga unë, vazhdoi me një keqardhje të dukshme:

-Po, pse bre? Mirë ty, po edhe mua?!

Nuk më hiqet nga pamja ajo shprehje e gjendjes së tij të rëndë shpirtërore, sa herë që e kujtoj atë çast. Kishte të drejtë. Unë për Kryeministrin mund të isha një mjek i çfarëdoshëm, por ai ishte anëtar i Qeverisë së tij dhe ishte një gjë krejt e pahijshme të kërcënohej në atë farë mënyre.

Ndoshta Kryeministri u përpoq ta korrigjonte disi kërcënimin që përfshinte edhe atë, kur tha: “Ti të mos vish më te unë për gjendjen e shokut Enver. Ky të vijë. Ky, ministri”.

Por, kjo nuk e kishte ndryshuar efektin e kërcënimit në shpirtin e Llambit. E, për fatin e tij të keq, edhe pse nuk e pësoi nga kërcënimet e asaj nate, e pësoi që e pësoi.

Pas ngjarjes së edemës mushkëriore akute në maj të vitit 1981, duke gjykuar se në shtëpinë e Pacientit mund të arrihej më shpejt nga shtëpia ime sesa nga vendqëndrimi ynë, u bë e nevojshme të sistemoheshim në një vendqëndrim më të afërt.

Kështu, në vjeshtën e atij viti u zhvendosëm prej aty ku ishim dhe u sistemuam brenda në shtëpinë e vjetër, në katin e dytë, në tri dhoma, me pamje nga rruga “Ismail Qemali”.

Ato kishin qenë dhomat e fëmijëve dikur. Dhomat ishin në krye të shkallëve. Prej aty, përmes urës së vogël që e lidhte me shtëpinë e re, kalohej në korridorin e saj të gjerë, prej ku shkohej në dhomën e gjumit dhe në studion e Pacientit.

Dhomat komunikonin me dyer të brendshme. Dhomën e qendrës, me derë që hapej drejt nga shkallët, e bëmë dhomë pune. Aty u vendosën interfonia, telefonat dhe pajisjet e urgjencës. Dhomën nga lindja e bëmë dhomë gjumi dhe dhomën e vogël nga perëndimi, dhomë ngrënieje. Ngjitur me të ishte dhe tualeti. Hapja e shkallëve ishte e rrethuar me parmakë druri. Dera nga perëndimi lidhej me një hapësirë të ndërmjetme të madhe, e cila komunikonte me dhomën e vjetër të gjumit dhe me dhomat e fëmijëve, nga ajo që ne e përdornim si dhomë ngrënieje.

Kjo hapësirë e madhe, diku rreth 5 x 5 ose 6, ishte e mbushur me libra të vendosur në rafte të hapura druri, të rreshtuara si në bibliotekë. Hapësira ku hapeshin shkallët tona, në tri faqet e lira të saj ishte gjithashtu, e mbushur me libra, kryesisht në frëngjisht, italisht dhe ndonjë në anglisht a rusisht. Në vendqëndrimin tonë të ri ne ndiheshim më të qetë. Prej aty për çdo të papritur, ne mund të shkonim në dhomën e gjumit ose në studion e Pacientit brenda rreth 15 sekondash. Gjithashtu, nga ballkoni mund ta ndiqnim atë me sy edhe gjatë shëtitjeve në park ose në rrugë. Ato tri dhoma tani janë përshtatur për kafene. Kjo kafene përfshin edhe të gjitha mjediset e katit të parë: sallën e mbledhjeve të Byrosë Politike dhe sallonin e pritjes.

Para disa vitesh në një nga dhomat e ish-shtëpisë së Enverit u mbajt një simpozium mjekësor. Në pushim hyra në disa nga mjediset e saj. Salla e madhe e pritjeve në katin e parë qe ndryshuar. Muret ishin të zhveshura nga raftet e librave. Salloni i madh në katin e dytë, ku ishte dhoma e gjumit, gjithashtu, ishte e zhveshur plotësisht. Aty ku më parë ndodheshin raftet me mijëra libra në gjuhën frënge, angleze, italiane dhe në shqip, ashtu si edhe në studion e tij, muret kishin mbetur lakuriq…

TREMBJA PREJ NJË RREZIKU IMAGJINAR

Ankimi i prof. Hoxhës për mua te Hysni Kapoja mund të ketë lidhje me trembjen nga një rrezik, të cilit ai mendonte se duhej t’i ruhej fort.

Shumë vite më vonë do të mësoja për rezervat e mëdha të profesorit. Në atë kohë unë e dija që Profesori kujdesej për shëndetin e Hysniut, por nuk e kisha idenë e marrëdhënieve të tyre personale.

Kur lexova kujtimet e tij, në librin e Llukë Heqimit, profesor Fejzi Hoxha, mjeku, humanisti, pedagogu, shkencëtari, kuptova se ashpërsia e sjelljes sime para Hysni Kapos ka qenë një kokëkrisje e një të riu naiv. Kuptova gjithashtu se profesori ka qenë një njeri i dyzuar. Edhe pse ishte personi që kishte gëzuar besimin e plotë të familjes dhe trajtimin e veçantë miqësor të Enverit dhe që, ndoshta ndër ne të tjerët ishte më i besuari, ai kishte jetuar me ankthin dhe frikën se mos me ndonjë veprim të tijin, i cili mund të mos rezultonte medoemos i suksesshëm, do ta pësonte keqas ai dhe familja e tij.

Prandaj, përkundër faktit që ishte një klinicist i spikatur, ai matej shumë në përshkrimin e mjekimit të udhëheqësit, mjekim të cilin nuk e kishte provuar vetë, ose nuk kishte pasur rastin ta provonte. Këtë ne e kishim vënë re, por e quanim si thjesht një kujdes të tij të tepruar. Në kujtimet e veta ai e mban veten si mjeku përgjegjës i Enver Hoxhës dhe se, po të ndodhte diçka, do të ishte ai që do të ndëshkohej.

Kështu, ndoshta mund të ketë qenë para krijimit të ekipit. Por, e vërteta është se pas krijimit të ekipit mjekësor nuk ka pasur asnjë mjek përgjegjës, sepse ishte ekipi, në njëmendësi të plotë dhe askush tjetër që merrte vendime dhe përgjegjësi për mjekimin e pacientit. I vetmi që do të mbante përgjegjësi vetjake, mund të ishte kardiologu i shërbimit të pandërprerë, i cili në rast urgjence urdhëronte vetë mjekimet që i duheshin bërë atij aty për aty. Për ato nuk mund të pritej mbledhja e njësisë ose e ekipit.

Ndoshta profesorit i peshonte edhe një fakt tjetër, të cilin, të paktën unë e dija, por nuk ia kisha përmendur ndonjëherë, kurse ai vetë mund ta ndjente si mizë nën kësulë. Babë Myslimi më kishte thënë disa herë që e kishte pasur përballë atë në Mukje (në Konferencën e Mukjes, ku Profesori ishte në krahun e nacionalistëve). Por pavarësisht kësaj, ai e kishte mjekuar Babën për shumë kohë dhe Baba e vlerësonte për këtë. Ajo për të cilën ankohej Baba ishte se, profesori, nga frika se gjendja e tij klinike nuk e lejonte, ishte bërë pengesë të operohej për glaukomën, kur këtë e kishin kërkuar specialistët oftalmologë. Shumë kohë më pas, Baba u operua në një gjendje klinike aspak më të mirë, por atëherë ndryshimet anatomike të nervit të pamjes ishin të pakthyeshme.

Në kujtimet e tij, profesori shkruan se mbante një aparat që e shqetësonte shumë kur binte, ngaqë kërkohej nga Klinika Speciale. Në të vërtetë ai aparat ishte një biper që e mbanin vetëm anëtarët e ekipit mjekësor, jo konsulentët e Klinikës Speciale e as mjekët e saj. Ai i bën të qarta dyshimet e tij, të cilat i kishin diktuar gjatë gjithë kohës edhe sjelljen profesionale ndaj pacientit. Ja se çfarë shkruan Llukë Heqimi, mbështetur në shënimet e tij: “Jo rrallë në Klinikën Speciale mendimet nuk ishin gjithmonë të njëjta.

Fejzi Hoxha nuk lëvizte kollaj nga e tija, saqë njëherë, pa marrë parasysh vendin delikat, kërkoi të tërhiqej nga konsulta e përgjithshme (lexo: Ekipi, A.K.), duke u qëndruar besnik mendimeve të tij. Çdo gjë e re – mendonte prof. Hoxha – është e re dhe e mirë, por ajo do të kërkonte edhe dy gjëra të rëndësishme. Së pari: Çfarë do të ndodhte në ecurinë e këtij opinioni të ri në përgjithësi? Së dyti: Si do të vepronte individi ndaj rënies së theksuar të peshës, në rastin konkret, ishte fjala për rënien nga pesha të Enverit. Prof. Hoxha, në aspektin e marrëdhënieve, nuk e kishte asnjëherë të lehtë punën, megjithëse ishte njeriu më i besueshëm për shumë e shumë arsye.

Një siguri e tepërt, ose një besim i tepruar edhe në një rrugë të drejtë ku nuk mendohej të ndodhte gjë, mund të bëhej shkak e ndoshta, t’i kushtonte edhe familjarisht…Çdo gjë mund të pranonte, përjashtuar barrën e rëndë që duhej të mbante për të sëmurin. Kjo kalonte çdo torturë njerëzore. Komplikacionet e mundshme nga sëmundja në përgjithësi shoqëroheshin me fjalët e zakonshme: -Kush e shqetësoi udhëheqësin?! Mjekët duhet ta sjellin në shëndetin e parë sa më shpejt. Partisë i duhet Enveri më shumë se kurrë, tani në këtë kohë të mbushur me armiq. Një aparat i vogël që mbante në trup, ia prishte gjakun sa herë që binte. Ai e paralajmëronte se duhej të telefononte Klinikën Speciale. Dikush ishte i sëmurë. Por atij i shkonte mendja për Enverin. Duke ditur sëmundjet që kishte, profesorin e tronditnin fantazitë e asaj që ishte më e rrezikshme”. (Nënvizimet janë të miat) Por, si duhej ta kuptoje këtë shënim të tij që vijon:

“Pas 25 vjetësh të diabetit, Enver Hoxhës i ndodhi ataku i parë i zemrës. Sëmundja e sheqerit po shfaqte rrezikun e saj të madh. Historia filloi disi e çuditshme. (Është fjala për periudhën midis 13 gushtit 1973 dhe 16 tetorit të atij viti, të cilën unë e kam përshkruar më sipër A. K.). Mjekët nuk i dhanë rëndësi shtrëngimeve të forta të gjoksit, duke mbivlerësuar një elektrokardiogramë normale. (Siç kam treguar më sipër, kishte 3 elektrokardiograma që flisnin qartë për praninë e sëmundjes arteriore koronare: prova ushtrimore e vitit 1967, elektrokardiograma e regjistruar në Durrës natën e 13 gushtit 1973 dhe elektrokardiograma e regjistruar në Dajt, menjëherë pas një krize anginore tipike të kraharorit, po në gusht 1973. A.K.) Por, këto shenja nuk ishin nga duhani dhe mundësia e ngushtimit të enëve të gjakut nga nikotina, por këto ishin dëmtime të vërteta të enëve të gjakut. Krizat vazhdonin pa pushim dhe pacientit po i sosej durimi” (Nënvizimet janë të miat).

E habitshme! Shtrëngime të tilla, por më të lehta dhe më të rralla, sidomos kur ecte në të ftohtë ose kundër erës, siç e kam përshkruar më sipër, ai kishte pasur që në vitin 1965 dhe prova ushtrimore në vitin 1967 kishte qenë pozitive për iskemi të muskulit të zemrës, pa zënë në gojë ankimet klinike tipike të anginës së paqëndrueshme midis 13 gushtit dhe 16 tetorit 1973, ndërkohë që siç e ka pohuar, mjeku përgjegjës kishte qenë ai vetë. Kishte edhe të tjera të cilat do t’i mësoja më vonë për profesorin. Prej tyre kuptova se si njerëzit mund të bëjnë edhe punë, të cilat, në vend që t’u japin kënaqësi, u shtien frikën, makthin dhe dyshimin e përjetshëm në pritje të së keqes. U fut drojën nga mungesa e plotësimit të pritshmërisë nga veprime të caktuara, që një profesionist i mirë i bën me qëllim të mirë. U ngulit idenë e persekutimit se mos një gabim i vogël bëhet shkak për fatkeqësi të mëdha personale e familjare.

U rrënjos mënyrën se si duhet të fshihen gjithmonë nga përndjekja që imagjinojnë. Madje, edhe në shënimet e tij, siç del nga libri i prof. Heqimit, prof. Hoxha përpiqet të mbetet i fshehtë. Ai thotë se “Jo rrallë mendimet në Klinikën Speciale…”, kur, në të vërtetë, bëhet fjalë për mendimet në Ekipin Mjekësor të Enver Hoxhës. Ai thotë “…kërkoi të largohej nga konsulta e përgjithshme”, kur nuk bëhej fjalë për asnjë lloj konsulte, por për ekipin mjekësor të Enver Hoxhës. Ai flet për një aparat të vogël që i prishte gjakun se duhej t’i telefononte Klinikës Speciale, kur ai duhej t’i telefononte oficerit të shërbimit të brendshëm në shtëpinë e Enver Hoxhës.

Frika e tij duket edhe në fshehjen e së vërtetës, në mbajtjen e këtyre shënimeve. Nga shënimet e tij, del dhe se ai kishte pasur marrëdhënie shumë të mira personale me Hysni Kapon, për të cilin ai kishte një vlerësim të posaçëm dhe një simpati të jashtëzakonshme. Është krejt njerëzore dhe e kuptueshme kjo. Ai ishte njohur me Hysniun që në ditët e para të Çlirimit, kur merrej me organizimin e shërbimit mjekësor në Spitalin e Shkodrës dhe kishte pasur një përplasje me komandantin, Esat Ndreun. Meqenëse prostitucioni ishte i ndaluar, Ndreu i kishte kërkuar atij që prostitutat të mos lihen rrugëve, por të sistemoheshin si punonjëse në spital. Këtë profesori e kishte kundërshtuar dhe Hysniu e kishte ndihmuar (Ll. Heqimi, libër i cituar).

Profesori kishte pasur rastin ta takonte shumë herë më pas, ta mjekonte dhe të kujdesej për ndjekjen e tij mjekësore, t’i shfaqte mendime jo vetëm për Klinikën Speciale e për ekipin mjekësor të Enverit, por edhe për shëndetësinë në përgjithësi, të cilat Hysniu ia kishte vlerësuar dhe e kishte dëgjuar. Ai, në asnjë rast, nuk shprehet se ndihej i frikësuar ose i trembur nga Hysniu, qoftë edhe kur ai e përdori për herë të parë glukofazhin dhe diabinezën tek ai. Përkundrazi, ai nuk lë rast pa shprehur frikën nga Enveri, me të cilin ai ishte njohur që në lice, e kishte bërë drejtor të Spitalit Civil që më 1946-n, i kishte hapur rrugën e karrierës profesionale e shkencore, e të aktivitetit politik (deputet), si edhe i kishte dhënë titullin e lartë “Hero i Punës Socialiste”. Në njëfarë mënyre, ai shpreh ndjesinë e të qenit i terrorizuar gjatë gjithë kohës që i ka shërbyer atij dhe sidomos, Nexhmijes.

Në një artikull të publikuar pas vdekjes, të bazuar në shënimet e tij, ai e shfaq haptazi këtë tmerr dhe shprehet në mënyrën më të keqe të mundshme për një mjek, të cilit i ishte dhënë një besim i madh, që ai e zvetënon pa iu dridhur qerpiku. Megjithatë, nuk qe dhe nuk është as i pari dhe as i fundit. Ideja e ngulitur e persekutimit nuk iu nda atij sa qe gjallë dhe po ashtu dëshira për të vjellë vrerin, që i kishte helmuar shpirtin prej dekadash, kundër atij që i kishte dhënë dorën dhe e kishte nderuar aq shumë, përtej çdo merite.

Këto mund të kenë qenë edhe arsyet kryesore se pse ai i druhej Pacientit. Pse i trembej përgjegjësisë dhe nuk kishte guximin e mjaftueshëm t’ia bënte të qartë problemin real të shëndetit të tij, si edhe të rrjedhojave të mundshme nga mostrajtimi i duhur. Pse ngutej në mjekimin e problemeve shëndetësore të parëndësishme deri në bezdi dhe i zbuste ose rezervohej në mjekimin e duhur për ato që ishin me të vërtetë të rëndësishme. Në këtë qëndrim ai përpiqej t’i tërhiqte edhe kolegët e tjerë dhe jo krejt pa efekt. Pacienti kërkonte shpjegime me argumente bindëse, në mënyrë që ai t’i dinte rrjedhojat vërtetë reale të problemit të caktuar shëndetësor e që të bëhej i vetëdijshëm dhe bashkëpunues. Por, ai e urrente mënyrën e shpjegimit me përpjekje për ta trembur atë. Kësaj ai i përgjigjej prerazi negativisht.

Nexhmija, duke justifikuar se pse ajo nuk e kishte gjithmonë të mundur të na ndihmonte, duke na vënë në dijeni për shqetësimet e pacientit, zbulon edhe qasjen e profesorit në trajtimin e problemeve të tij: “’Na ndihmo!’ ishte një fjalë goje, – thotë ajo – sepse Enveri kur sëmurej nuk ishte në humor të mirë, nuk i pranonte lehtë kontrollet, ilaçet, rekomandimet e kufizimet e shumta. Ai nuk donte ta pyesje shpesh: ’Si ndihesh?…Të kaloi?’. Neve grave nuk na lë instinkti i gruas, i nënës, shpesh bëhemi të bezdisshme me përkujdesjet tona: ‘Mos këtë …mos atë…! Merre shallin se fryn erë…’, etj., dhe ai përsëriste refrenin e prof. Hoxhës ‘Mos në diell se të lodh! Mos në det se të ftoh!’” (Nënvizimi është i imi.)

Në verë të vitit 1995, tek po shëtisnim në një park në Zyrih, në pritje për t’u nisur për Amerikë, një koleg imi, i cili e kishte vizituar profesorin tri ditë para se të vdiste, kureshtar të mësonte diçka nga unë, më tregoi bisedën që kishte bërë me të. Ai i kishte thënë atij se donte të rronte edhe pak, sepse kishte për të folur shumë për diktatorin. Se ç‘ kishte për të folur për diktatorin, e dinte ai dhe e ka marrë me vete. Por, ajo që dinim ne, të cilët kemi punuar me të, është se ai ishte personi më i vlerësuar i Enver Hoxhës, ndër të gjithë ne të tjerët, se ai e dëgjonte atë me shumë vëmendje, se bënte edhe shaka me të dhe se ai kujdesej në mënyrë të veçantë për të. Madje, në një rast, unë vetë i kam çuar atij një arkë me dhjetëra vëllime librash në frëngjisht, që i kishin ardhur Enverit, dhe ai kishte thënë t’ia çonin Fejziut.

Në kujtimet e tij të vitit 1988, botuar në një përmbledhje kujtimesh për Enverin, ai flet në shkallën sipërore për të. Por kjo kishte ndodhur herët, tre vjet para se të ndryshohej sistemi politik në Shqipëri.

Pavarësisht të gjithave, unë kam pasur një vlerësim të veçantë për Profesorin dhe e kam respektuar. Ai ishte një klinicist shumë i vyer, kishte merita vetjake në zhvillimin e shëndetësisë në Shqipëri, kishte themeluar shërbimin e endokrinologjisë, të dietologjisë dhe atë të nefrologjisë; ishte një pedagog që përkrahu disa të rinj; ishte dhe njeri me kulturë të gjerë, si edhe na la trashëgim një libër të paçmuar për historinë e mjekësisë shqiptare, Njoftime historike për zhvillimin e mjekësisë në Shqipëri, Tiranë, 1962, i cili vështirë se do të shkruhej më mirë nga dikush tjetër prej kolegëve të brezit të vet. Por, unë isha kundër qasjes së tij në trajtimin e pacientit.

Kur isha ministër Shëndetësie, i shkova bashkë me prof. Bajram Prezën në shtëpi, për ta uruar për 80-vjetorin e lindjes. Më pas, në fillim të gushtit të vitit 1989, para se të nisesha për pushime, më erdhi në zyrë, më tha se kishte probleme me prostatën dhe se kishte frikë të operohej këtu. Këtë e dija, se kisha një raport mjekësor për të. E pyeta se ku dëshironte të operohej dhe cilin urolog donte që ta shoqëronte. Donte të operohej në Vienë dhe shoqërues donte prof. Simon Çapelin.

“Do të bëhet ashtu siç dëshironi ju, profesor”, – i thashë, pa e zgjatur. Ai ngriti kokën që deri atëherë e mbante ulur duke mos më vështruar drejt, sytë i shkëlqyen. Ndoshta, nuk e kishte pritur që kërkesa e tij të plotësohej me aq lehtësi. Pas kësaj ai nisi të hapte një muhabet për Isufin dhe e filloi me fjalë jo të mira për të. Unë nuk desha ta dëgjoja për këtë. Për sa kohë ne kishim punuar bashkë, ata të dy kishin shkuar më mirë se me këdo tjetër. Për çfarë kishte ndodhur më pas, nuk kisha dëshirë ta dëgjoja, prandaj u ngrita. Ai mbeti pak si i hutuar, por u ngrit edhe ai. E përcolla deri në krye të shkallëve të Ministrisë. U përqafuam dhe nuk u pamë më, ndonëse do të rronte edhe tre vjet të tjerë. Unë atëherë nuk i dija të gjitha ato që do të mësoja vite pas vdekjes së tij.

/Panorama.al