“Unë punoja 24 orë në ditë. Është një gënjeshtër e madhe”/ Ish-avokati i Donald Trump, Giuliani: Nuk kam pasur kurrë problem me alkoolin

Ish-avokati dhe këshilltari i Donald Trump, Rudy Giuliani, mohoi me forcë të mërkurën se kishte probleme me pijen, sipas një raporti nga New York Times që detajon zakonet e alkoolit të ish-kryebashkiakut të Nju Jorkut.









“Nuk kam problem me alkoolin. Unë kurrë nuk kam pasur problem me alkoolin”, tha Giuliani gjatë një konference për shtyp në Concord, New Hampshire në përgjigje të pyetjeve në lidhje me raportin e Times.

“[Nëse] kam një problem me alkoolin, duhet të jem në Librin e Rekordeve Botërore Guinness”, tha Giuliani, duke përmendur arritjet e tij të ndryshme dhe historinë e tij të punës si provë që hedhin poshtë raportin.

“Askush nuk mund ta kishte arritur këtë nëse [kishte problem me pijen]. … Unë punoja 24 orë në ditë. Është një gënjeshtër e madhe”, u tha Giuliani gazetarëve, të cilët ishin mbledhur jashtë Gjykatës së Lartë të Qarkut Merrimack për të dëgjuar ish-kryebashkiakun të shpallte planet e tij për të paditur presidentin Joe Biden për një koment që Biden bëri për të gjatë garës presidenciale të vitit 2020.

Sipas Times, njerëzit e afërt të Giulianit janë shqetësuar për pirjen e tij prej vitesh. Ky shqetësim tani ka tërhequr vëmendjen e prokurorëve në çështjen e zgjedhjeve federale kundër ish-presidentit Donald Trump, raportojnë ata.

Giuliani kritikoi The Times gjatë konferencës për shtyp, duke e quajtur gazetën një “turp” dhe duke pretenduar se raporti ishte një gënjeshtër. Ndërsa ai po i përgjigjej pyetjeve rreth historisë, dikush që dukej se ishte anëtar i stafit të Giuliani u përpoq të ndërhynte për të përfunduar konferencën për shtyp, por Giuliano refuzoi. “Është konferenca ime për shtyp”, tha ai.

Përgjigja ndaj raportit të Times erdhi pasi Giuliani kishte njoftuar planet për të paditur Biden, i cili gjatë një debati presidencial të vitit 2020 e quajti Giulianin një “Peng rus”.

“Shoku i [Trump] Rudy Giuliani. Ai po përdoret si peng rus. Ai po ushqehet me informacione që janë ruse – kjo nuk është e vërtetë”, tha Biden në tetor 2020, duke akuzuar Giulianin se është ndikuar nga Rusia në pretendimet e tij për përmbajtjen e laptopit të Hunter Biden.

Giuliani, i cili po përballet me faturat ligjore në rritje dhe një padi nga ish-avokatët e tij, humbi një avokat të dytë në Georgia të mërkurën, duke e lënë atë pa përfaqësim ligjor lokal në shtetin ku ai po përballet me akuza të shantazhit për përpjekjet e supozuara për të përmbysur rezultatet e vitit 2020. Ai nuk iu përgjigj pyetjes së një gazetari të mërkurën se si planifikon të paguajë faturat e tij ligjore.

Shikoni videon