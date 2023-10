VENDIMI/ FIFA i jep fund përjashtimit total të skuadrave ruse të futbollit

FIFA të mërkurën i dha fund ndalimit të përgjithshëm të skuadrave ruse të futbollit që të garonin në turnetë ndërkombëtare, në një vendim të vendosur por që ka provokuar zemërim të ri nga aleatët perëndimorë të Ukrainës.









Organi qeverisës global tha se do të lejojë edhe një herë ekipet ruse të të rinjve të marrin pjesë në turnetë e Kupës së Botës për meshkuj dhe femra nën-17 vjeç që nga dëbimi i të gjitha ekipeve ruse në shkurt 2022, pas fillimit të pushtimit të plotë të Ukrainës nga presidenti rus Vladimir Putin.

Lëvizja e FIFA-s pason një vendim të ngjashëm javën e kaluar nga UEFA, organi drejtues i futbollit evropian, në lidhje me garat e klubeve kontinentale. Kjo zgjedhje shkaktoi një reagim në mbarë Evropën me disa vende që thanë se nuk do të luajnë kundër ekipeve ruse pavarësisht vendimit të UEFA-s.

Federata e futbollit e Ukrainës tha javën e kaluar se “nuk do të marrë pjesë në asnjë garë me pjesëmarrjen e skuadrave ruse dhe u bëri thirrje shoqatave të tjera anëtare të UEFA-s që të bojkotojnë ndeshjet e mundshme me pjesëmarrjen e ekipeve nga Federata Ruse, me kusht që të pranohen”.

Skuadrat ruse do t’u vendosen kushte nga FIFA, duke përfshirë lojën nën emrin “Unioni i Futbollit të Rusisë” dhe jo “Rusia” dhe mos ekspozimi i flamurit kombëtar, himnit apo ngjyrave të tyre në ndeshje.

Në një deklaratë, FIFA tha se “përsëriti dënimin e saj për luftën e paligjshme të Rusisë në Ukrainë”.