Basha i përgjigjet ashpër Bardhit: Shpifësit gojë çorap pistët që sulmojnë PD-në për llogari të Ramës, u them se…

Kryetari i PD-së, Lulzim Basha dhe kreu i Grupit Parlamentar, Gazment Bardhi janë përplasuar gjatë seancës parlamentare duke hedhur akuza ndaj njëri-tjetrit.









Tensionet nisën pasi Basha i kërkoi kryeparlamentares të shprehej për kërkesën e tij për vendosjen e Flutura Açkës si kreu i Grupit të PD-së.

“Ti je i vetmi në këtë sallë që je vetëshpallur kryetar i partisë, nuk je as opozitë, as përfaqësues i PD-së, je thjeshtë i rikthyer pas 1 vit e gjysmë mungese, gjoja për të bërë opozitë”, iu drejtua Bardhi.

Ndërsa Basha iu përgjigj: “Shpifësit gojë çorap pistët që janë çuar këtu, ata që natën firmosin për kulla dhe ditën sulmojnë partisë demokratike për llogari të Edi Ramës ta dinë se nuk na e mbyllni dot gojën me shpifjet tuaja”.

Basha: Znj. Kryetarja prisja përgjigje nga ty dhe jo nga autorët e kësaj zallamahie. Meqë keni vendosur të nxirrni dhjam nga pleshti, jep përgjigje. Për ata që kanë vendosur të bëjnë luftën e tyre të ndyrë personale, në tradhti të interesave të qytetarëve dhe demokratëve, kam një përgjigje votoni vettingun në politikë, mos e ndyni gojën.

Shqiptarëve do iu them është i vetmi parlament që nga viti 1991 ka një rregull, që deputeti nuk ka përgjegjësi për atë që thotë.

Sot ky rregull është bërë shkak të hapet goja çorap i pisët. Nga deklarata si këto, ose prokuroria nis hetime për mua, ose i nis për shpifësit. Shpifësit, gojë çorap pisët, ata që natën firmosin për kulla dhe ditën sulmojnë PD-në për llogari të Ramës, ta dinë jo vetëm që nuk na i mbyllin gojën, por shumë shpejt do të përballeni me vettingun.

Këto nuk janë çështje të interesit të PD-së as të interesit tim personal. Shqiptarët janë neveritur me një parlament ku kap shpifja shpifjen, qelbësirllëku, qelbësirllëkun. Ndaj znj. Kryetare zbato ligjin, Kushtetutën.

Nikolla: Do të merrni përgjigjen e duhur. Unë kam thënë që do i drejtohem shërbimeve juridike dhe do i drejtohem dhe Komisionit të Rregullores për këtë situatë të paprecedentë.