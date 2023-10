I’u gjetën shufra ari në dhomë/ Robert Menendez, i kapur në flagrancë nda drejtësia amerikane apo është shumë i vështirë për të ‘vdekur’ politikisht?

“Kjo është një betejë tjetër në një luftë që kapërcen kuadrin gjyqësor dhe politik të SHBA-së, si dhe kufijtë e SHBA-së, dhe përhapet në një fushë ku interesat e industrisë së luftës amerikane janë të ndërthurura me lobe të fuqishme. Në të njëjtën kohë, zhvillimi i tij duket se kënaq një sërë qendrash pushteti në Uashington, të cilat synojnë të ripërcaktojnë linjat ekonomike dhe strategjike të politikës së jashtme amerikane në fushat ku SHBA ruan interesa jetike. Këto zona sigurisht përfshijnë si vendet e Mesdheut Juglindor ashtu edhe vendet arabe…” vëren një zyrtar i lartë qeveritar, duke komentuar aktakuzën e senatorit të Nju Xhersit, Robert Menendez, mbi akuzat se ai pranoi qindra mijëra dollarë para në dorë dhe shufra ari për të përdorur ndikimin e tij për përfitimin e Egjiptit, por edhe për të ndërhyrë në favor të tre biznesmenëve në organet ligjzbatuese që po i hetonin.









Një akuzë që çoi në largimin e tij të përkohshëm nga kryesimi i Komisionit të fuqishëm të Punëve të Jashtme të Senatit (për shkak të rregulloreve të Dhomës së Përfaqësuesve), duke shkaktuar nga njëra anë shqetësim në vende si Greqia, Qiproja, Izraeli, Egjipti dhe Armenia dhe nga ana tjetër buzëqeshje në shtetet me prirje regjimi si Kuba, Irani, Azerbajxhani dhe Turqia.

Aktakuza shpaloset në 39 faqe. Veç tij, akuza të ngjashme iu atribuan edhe gruas së tij 56-vjeçare Nadine Menendez, për një zhvillues të shquar të pasurive të paluajtshme në New Jersey, Fred Dibes, një biznesmen tjetër, Jose Uribe, dhe për biznesmenin amerikano-egjiptian Wael Hanna, një mik i vjetër i znj. Menendez, i cili themeloi një biznes të certifikimit të mishit hallall në New Jersey duke furnizuar ushtrinë amerikane.

Aktakuza gjithashtu pretendon se Menendez shpërdoroi pushtetin e tij për të ndikuar në shitjen e armëve në Egjipt, duke ndërmarrë hapa për të rritur ndihmën ushtarake të SHBA-së për vendin e Nilit.

Që në momentin e parë, senatori me origjinë kubaneze hedh poshtë akuzat, duke folur për përpjekjet e bëra për të gërmuar “varrin e tij politik” si dhe për “forcat prapaskenike” që lëvizin fijet me qëllim për ta rrëzuar nga Senati, duke akuzuar Prokurorinë e Nju Jorkut se ngjarjet përkatëse i ka paraqitur sa më “të theksuara”.

Të mërkurën e kaluar ai shkoi në Gjykatën Federale të Manhatanit, ku, pasi u deklarua i pafajshëm, u lirua me kusht prej vetëm 100,000 dollarësh dhe u urdhërua të dorëzonte të gjitha pasaportat e tij personale, me përjashtim të pasaportës zyrtare që ai mban, e cila i lejon atij të udhëtojë jashtë SHBA për çështjet e qeverisë. Të bashkëakuzuarit e tij gjithashtu u deklaruan të pafajshëm.

“Fakti që atij i është caktuar një gjobë jashtëzakonisht e vogël në lidhje me akuzat ndaj tij, tregon se gjyqtarët nuk janë të bindur për meritat e gjithë asaj që e akuzojnë prokurorët”, thekson i njëjti zyrtar qeveritar, duke shtuar me kuptim se është hera e tretë që Menendez është në shënjestër të një hetimi federal, por asnjëherë i dënuar. Vetë shkresa e çështjes, në fund të fundit, u cilësua nga disa anë si një ekzagjerim komunikativ dhe tentativë për vrasjen e një personazhi, pasi vlera e “gjetjeve” është e parëndësishme.

Kundërshtari i rrezikshëm

Bob Menendez ishte dhe mbetet kundërshtari më i rrezikshëm i presidentit turk Rexhep Tajip Erdogan në SHBA. Duke e konsideruar politikanin me origjinë kubaneze si eksponentin kryesor të lobit grek, armen dhe izraelit në SHBA, pala turke në 10 ditët e fundit shfaqet më optimiste për përmirësimin e mëtejshëm të marrëdhënieve amerikano-turke dhe kryesisht për heqjen e pengesat që Senati në lidhje me zbatimin e programit turk të armatimit.

“Një nga problemet tona më të rëndësishme në lidhje me F-16 ishin aktivitetet e senatorit amerikan Bob Menendez kundër vendit tonë”, ishte shprehja me të cilën Erdogan komentoi zhvillimet përkatëse, duke folur për gazetarët që e shoqëruan në kthimin e tij nga Azerbajxhani të hënë.

Lobi turk

Përveç Erdoganit, megjithatë, politikani 69-vjeçar demokrat vlerësohet të ketë qenë në hundën e kompleksit industrial të armëve amerikane në vitet e fundit, i cili e pa atë të humbasë më shumë se 20 miliardë dollarë nga blloku i Kongresit për armët dhe shitjet në Turqi, vetëm nga përmirësimi i 80 F-16 në nivelin Viper dhe blerja e 40 të rejave së bashku me armët e tyre. Nëse pranë tyre vendosim rreth 100 F-35 që kërkojnë të marrin edhe turqit, atëherë shuma shkon në mbi 50 miliardë dollarë, brenda vetëm një dekade.

Ky kompleks thuhet se mban rrugë nëntokësore si me lobin turk ashtu edhe me atë të Katarit, të cilët kanë zhvilluar gjithashtu një formë bashkëpunimi me njëri-tjetrin. Vlerësohet se çdo vit pala turke hedh më shumë se 10 milionë dollarë për të promovuar çështjet e saj në tregun amerikan, megjithëse kjo shumë specifike është ndoshta maja e ajsbergut, para të cilat i drejtohen grupeve të mendimit, por edhe drejtuesve të Administrata amerikane, si dhe media për të promovuar qëndrimet e saj, por edhe për t’u marrë me kundërshtarët e saj politikë në Uashington.

Në fund të fundit, turqit kanë edhe mbështetësit e tyre si senatorët Lindsey Grahamtë Karolinës së Jugut dhe Pete Sessions të Teksasit, të cilët ishin ndër të parët që i kërkuan Menendez të jepte dorëheqjen jo vetëm nga pozicioni i tij në Komitetin e Punëve të Jashtme, por edhe nga vendi i tij në Senat.

Në këtë kontekst, jo rastësisht përpjekja për të ringrohur marrëdhëniet turko-amerikane përkon me aktakuzën ndaj Menendez, pasi pak orë pas ndjekjes penale nga Prokuroria e Nju Jorkut, të premten e kaluar, u zhvillua një takim i papritur dhe i paplanifikuar mes SHBA-së dhe ministrat e jashtëm turk Anthony Blinken dhe Hakan Fidan, respektivisht.

Në fund të fundit, sa dhimbje koke e madhe për Erdoganin ishte veprimi i Menendezit në Kongresin Amerikan, po aq, ndoshta edhe më i madh, për presidentin demokrat të SHBA Joe Biden. Le të theksojmë se Joe Biden për rreth një vit kishte bërë vazhdimisht përpjekje të mëdha për të bindur Kongresin të zhbllokonte shitjet e armëve në Turqi, por pa rezultat. Refuzimi për të hequr kundërshtimet e Kongresit dhe për të liruar shitjet e armëve në Turqi nuk ishte pika e vetme e mosmarrëveshjes midis presidentit të SHBA dhe ish-kryetarit të Komitetit të Marrëdhënieve me Jashtë të Senatit.

“Xhami” mes tyre kishte filluar të çante për shkak të reagimeve të vazhdueshme të Menendezit ndaj një sërë nismash të Shtëpisë së Bardhë dhe mbi të gjitha të Departamentit të Shtetit në lidhje me rifillimin e dialogut me Iranin, normalizimin e marrëdhënieve me Kubën, por edhe braktisja e armenëve në përballjen e tyre me Azerbajxhanin.

Mik i grekëve

Që nga fillimi i karrierës së tij politike, në vitin 1991, kur ai u zgjodh për herë të parë në Dhomën e Përfaqësuesve, do të bëhet veçanërisht evidente raporti i senatorit demokrat me helenizmin dhe veçanërisht me Qipron. Qëndrimet e tij për çështjet që lidhen me çështjet kombëtare greke, mbrojtjen e Patriarkanës Ekumenike, marrëdhëniet greko-turke dhe veçanërisht për çështjen e Qipros, do t’i kenë zili edhe kolegët e tij grekë mërgimtarë.

Dashuria për gjithçka greke do t’i transmetohet Menendezit nga një grek qipriot nga Morfou i pushtuar. Ky është Taso Zamba, një biznesmen i arrirë grek qipriot. Ata të dy, që jetojnë në të njëjtën lagje, do të njihen me njëri-tjetrin dhe do të lidhen me një miqësi të ngushtë që do të shndërrohet gjithashtu në mbështetje politike gjatë zbritjes së Menendez për të marrë postin e kryetarit të bashkisë në Union City, New Jersey. Tasos Zambas në fakt do të jetë shkaku kryesor që do të prezantojë, mësojë dhe t’i tregojë Menendezit nga afër se çfarë do të thotë brutaliteti dhe egërsia turke, kur në vitin 1995 do ta ftojë të vizitojë atdheun e tij të veçantë, qytetin e pushtuar Morphou në Qipron Veriore.

Fillimisht elementi grek i SHBA-së dhe më pas diaspora izraelite do të mblidhen pas Menendezit, duke e çuar atë nga një fitore elektorale në tjetrën. Nga viti 1991 deri në zgjedhjet e tij më të fundit në 2018 në Senat, politikani demokrat nuk do të humbasë asnjë betejë të vetme zgjedhore. Në këtë kurs, ai nuk do t’i harrojë grekët as për një moment dhe grekët nuk do ta harrojnë kurrë në kohët e vështira, deri në atë pikë sa sot shumë mërgimtarë në SHBA konsiderojnë se nuk persekutohet një politikan, por edhe një mik personal.

I lindur në Vitin e Ri 1954 në Nju Jork nga prindër emigrantë kubanë, ai do të përjetonte nga afër se çfarë do të thotë të rritesh në një familje refugjatësh, edhe në një vend që në atë kohë i kishte ende kufijtë e tij të hapur për të huajt. Ai do të hedhë hapat e tij të parë në një lagje të qytetit të vogël të Union City në Nju Xhersi.

Fillimisht do të studiojë Shkenca Politike në Universitetin Saint Peters në Jersey City, duke marrë një diplomë bachelor në vitin 1975. Por ai do të gjejë shpejt prirjen e tij në Drejtësi, ndaj do të vazhdojë studimet në Rutgers, nga ku do të diplomohet në vitin 1979, që do të rezultojë si një pasaportë e jetës për kursin e tij të mëvonshëm. Një vit më vonë, në vitin 1980, do të pranohet në Odën e Avokatëve.

Në vorbullën e ciklonit

Qëndrimi dhe angazhimi i tij i vendosur me politikën e jashtme amerikane dhe mbrojtja e interesave amerikane në fusha me interes intensiv gjeopolitik do ta sjellë gradualisht atë përballë lobeve të fuqishme dhe skajeve ekonomike dhe politike të establishmentit amerikan. Në vitin 1999 përmes Dhomës së Përfaqësuesve ai do të jetë autori kryesor i ligjit të parë për vendosjen e sanksioneve kundër Iranit, me qëllim që Republika Islamike të braktisë programin e saj bërthamor.

Në të njëjtën kohë, pjesëmarrja e tij në rezoluta të ndryshme që dënojnë vendet që shkelin të drejtat e njeriut do ta bëjnë atë një nga mbështetësit kryesorë të zbatimit të së drejtës ndërkombëtare në rajone të ndryshme të botës, përfshirë edhe në Mesdheun Juglindor. Nga viti 2013 deri në vitin 2015, ai do të shërbejë si kryetar i Komisionit të Senatit për Marrëdhëniet Ndërkombëtare, ndërsa nga viti 2017 deri në 2021, ai do të gjendet disa herë përballë Presidentit të atëhershëm Donald Trump, veçanërisht në temën e tërheqjes së trupave amerikane nga Siria dhe Afganistani, me të cilën ai nuk u pajtua si minim i interesave kombëtare të SHBA.

Gradualisht, qëndrimi i tij i fortë për çështjet e mësipërme do të fillojë të shqetësojë qendra të ndryshme të pushtetit në SHBA, të cilat marrin pushtet si dhe financime nga lobe të veçanta. Në vitin 2013 (fare rastësisht, viti kur do të marrë presidencën e Komitetit të Marrëdhënieve Ndërkombëtare të Senatit) do të përballet për herë të parë me drejtësinë. Ai do të akuzohet për evazion fiskal dhe marrëdhënie të dyshimta që ai besohet të ketë pasur me disa anëtarë të komunitetit kuban në Florida. Pas pesë vitesh hetime gjyqësore dhe një gjyqi që zgjati disa muaj, në vitin 2018, Bob Menendez do të lirohet përfundimisht nga aktakuza.