Nuk e shikon veten ende gati për një fëmijë, Argjira Spanca rrëfen arsyen: Kam pak frikë…

Moderatorja Argjira Spanca ditën e sotme ka qenë e ftuar në emisionin "Pardon My French", ku ka zbuluar më shumë rreth jetës së saj personale.









E pyetur për planet për tu bërë mami, Argjira tha se ende nuk e mendon veten me fëmijë pasi ka frikë.

“Nuk po e mendoj veten ende me fëmijë. Kam pak frikë që t’i futem. Jo e kam pak ‘tricky’ këtë pjesë, normalisht që do vijë dita që do e bëjmë.”- tha ajo.

Kujtojmë që moderatorja dhe balerini i njohur Graciano Tagani prej vitesh janë në një lidhje së bashku dhe bashkëjetojnë me njëri-tjetrin.