Putin: Rusia po ndihmon Bangladeshin për të krijuar sektorin e energjisë bërthamore

Presidenti rus, Vladimir Putin, tha se Rusia po ndihmon në mënyrë efektive Bangladeshin që të krijojë industrinë e saj të energjisë bërthamore.









“Pala ruse po trajnon personelin përkatës me aftësi të larta për industrinë bërthamore të Bangladeshit. Mbi 80 studentë nga Bangladeshi janë diplomuar tashmë nga institucionet tona arsimore me diploma në inxhinieri bërthamore dhe gradat e tyre patjetër do të rriten më tej. Ne po krijojmë jo vetëm një central bërthamor, por përkundrazi ne po krijojmë efektivisht në Bangladesh, së bashku me ju të dashur miq, një industri të tërë bërthamore, një sektor për përdorimin paqësor të atomit”, tha Putin.

Një qendër trajnimi për stafin operacional të NPP-së në Bangladesh ka funksionuar në vendin e uzinës që nga viti i kaluar, shtoi Putin, raporton agjencia e lajmeve Tass.