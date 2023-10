VIDEO/ “Jep leksione të shtirura atdhedashurie”- Studentja e mjekësisë përplaset ashpër me analistin: Je askush për të na thënë që të qëndrojmë në Shqipëri

Një përplasje e ashpër ka ndodhur mbrëmë në “TOP STORY” mes analistit Arjan Currit dhe një studente të mjekësisë, në lidhje me ligjin që i detyron studentët e mjekësisë të qëndrojnë për 5 vite në vendin tonë.









Studentja iu drejtua Currit me fjalët që ai nuk është askush që të iu tregojë se duhet që të qëndrojnë në Shqipëri dhe se ai jep leksione të shtirura atdhedashurie.

Ndërsa analisti iu kthye ashpër duke thënë se ai është dikushi dhe studentja e kishte kaluar cakun.

Debati:

Studentja: A e dini ju që një student mjekësie paguan 450 mijë lekë tarifë vjetore studimi, e cila është më e larta në Shqipëri. A e dini ju që nga protesta asokohe e studentëve, arritëm ta bënin bursën 225 mijë lekë?

Curri: Nuk është kosto reale…

Studentja: Si i bie? Kush iu tha juve që specializantët paguhen?

Curri: Në qoftë se thash. Në qoftë se shteti do të specializonte falas, vetëm atëherë do të detyronte

Studentja: Kemi të bëjmë me 58% specializantë të kuotave të lira që paguajmë 1 milion e 200 milion lekë. Që do të thotë se ky specializantë jo vetëm që nuk paguhet por bën edhe orë ekstra, bën punën e një mjeku ehde pse nuk është mjek. Ju kam dëgjuar me vëmendja, ju lutem më lini ta përfundoj.

Curri: E tha që qoftë se shteti do të specializonte falas, vetëm atëherë mund të ju detyronte

Studentja: Debati nuk mund të jetë mes 4 personave, pasi këtu ka edhe studentë dhe kauza është e jona

Curri: Cila është kauza?

Studentja: Ne kërkojmë mbështetjen tuaj dhe ne po ju dëgjojmë me vëmendje dhe nuk po ju kundërshtojmë, por vjen një limit në një farë pike. Çfarë duhet të them? Ju jeni ai që na thoni që mjekësia është falas dhe betohuni solemnisht që për dy vite do qëndroj në Shqipëri, ndërkohë që unë jam shembulli që jam betuar që nga dita e parë që kam filluar studimet në mjekësi dhe kam lënë studimet jashtë Shqipërisë, ku kam thënë që unë do të rri të kalbem këtu por do të gjej një mënyrë altrenative për të kundërshtuar ligje të tilla cënuase dhe do t’i shkoj deri në fund kauzës.

Dhe në qoftë se ju jeni ai që na thoni që ne duhet të qëndrojmë në Shqipëri për dy tre vite apo 5 vite, ju jeni ai që po na jepni leksione të shtirura atdhedashurie. Sepse nëse ne duhet të rrimë, rrimë sepse e duam Shqipërinë. Dhe dyta nëse unë nuk paguaj për arsimin tim dhe ju nuk jeni askushi dhe askush nuk mund të më thojë që ti ke drejtë ti japësh apo i ke borxh dikujt. Askush nuk mund të ma thojë këtë, pasi kështu çdo shqiptar do t’i kishte borxh çdo shqiptar. Unë këtu e mbyll diskutimin në këtë pikë.

Curri: Ti je duke e kaluar cakun, unë po të respektoj si studentëve. Këto që ju nuk jeni askush, mbajeni për veta, nëse do që të ikësh, ik se nuk të mban njeri me zorë. Por mua mos më thuaj se jam askushi, pasi jam dikushi

Studentja: Edhe unë iu respektoj si dikush në profilin tuaj, por na respektoni si studentë

Curri: Por ideja është që mos më thuaj që jam dikush, dhe ju jeni duke u bërë dikush. E njoh shumë mirë kauzën tuaj, sepse unë i njohur për karakterizime që kalojnë çdo lloj norme dhe që ti nuk i mban dot. Kështu që kujdes, mos më thuaj mua që nuk je askushi

Studentja: Nuk po zihemi për pjesën se kush do të bëj debat dhe kush do ta degradojë debatin, dhe mos e merrni personale se unë thash që askush nuk mund të na çojë në atë pikë.

Curi: Më the që jam i shtirur dhe unë ta tolerova

Studentja: Të thash që jep leksione të shtirura atdhedashurie