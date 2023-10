Armike në “Big Brother Vip”, kush është opinionistja që do shoqëroj Kiara Titon në “Fun Club DWTS”?

Ditën e djeshme faqja zyrtare e spektaklit “Dancing With the Stars” përmes një postimi në Instagram konfirmoi lajmin se Kiara Tito do jetë moderatorja e “Fun Club DWTS”.









Mirëpo së fundmi është zbuluar edhe opinionistja që do të shoqërojë Kiarën në këtë forum.

Sipas “Kryedjala.com” ish-opinionistja e “Big Brother Vip” Zhaklin Lekatari është opinionistja e “Fun Club DWTS”, megjithatë lajmi nuk është konfirmuar akoma nga faqja zyrtare e spektaklit.

Kujtojmë që gjatë eksperiencës në këtë reality show, Kiara dhe Zhaku nuk kishin marrëdhënie të mira me njëra-tjetrën, ku dhe debatet mes tyre ishin të shpeshta.