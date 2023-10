Kryetari i Partisë Demokratike, Lulzim Basha ka vijuar turin e takimeve, ndërsa këtë herë ka “zbarkuar” në Pogradec.









Basha është shfaqur buzë liqenit në Lin në një takim me banorë të zonës.

“Përshëndetje të gjithëve nga Lini”, shkruan Basha krahas imazhit.

Kreu i PD-së do të jetë në disa zona të Pogradecit ku do të zhvillojë takime e biseda me qytetarë e sipërmarrës, në kuadër të turit të tij në të gjithë Shqipërinë.