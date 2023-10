E veshur me rroba sportive dhe maskuar me kapele, Madona kapet “mat” në rrugët New Yorkut

Këngëtarja me famë botërore Madona, me 14 tetor do të nis turin “Celebration ” duke festuar kështu 40 vjetorin e saj në skenë.











E veshur me rroba sportive “Ylli i Popit ” dukej shumë e relaksuar në rrugët e New Yorkut.

Këngëtarja është fotografuar teksa shëtiste me biçikletë ajo ishte veshur me rroba sportive dhe në kokë kishte vënë një kapele bejsbolli, si për të mos rënë në sy.

Kujtojmë kështu që 4 koncertet e para të këngëtares do të mbahen në arenën 02 të Londrës.

Më pas ajo do të vazhdojë turin e saj në Belgjikë, Danimarkë Suedi, Spanjë, Gjermani, Portugali, Francë, Itali, Holandë dhe me pas në disa qytete të kontinentit amerikan.