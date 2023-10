EGNATIA-DINAMO/ Minuta të “zjarrta” për ekipin e Tetovës, rrogozhinasit shumë pranë golit të tretë (VIDEO)

Egnatia do të presë Dinamon në sfidën e parë të javës së tetë të “Abissnet Superiores”, me të dyja skuadrat që kërkojnë tre pikët.









Rrogozhinasit kryesues vijnë nga një disfatë në shtëpi përballë Teutës, teksa skuadra e Edlir Tetovës kërkon ta lërë pas atë humbje dhe të rikthehet sërish te fitorja në mënyrë që të ruajë kreun.

Nga ana tjetër, “Nëndetësja” ka marrë katër pikë në dy takimet e fundit dhe të besuarit e Di Biaxhos do të hynë në fushë për të marrë maksimumin, në mënyrë që të futen në garë për “Final Four”.

REZULTATI LIVE:

EGNATIA 2-0 DINAMO

Paulauskas 26′, Zejnullai 31′

NGJARJET KRYESORE:

58’ L. Vila harkon drejt zonës nga goditja e lirë, topi shkon tek Karamba i cili gjuan me kokë, por nuk arrin të shënjestrojë si duhet. (VIDEO)

55’ Dy zëvendësime nga Di Biaxho. Largohet Denison dhe Bardhi, në lojë Tusha dhe Karamba.

53’ Spahiu godet me të majtën nga Brenda zonës, por topi shkon shumë pranë më shtyllën. (VIDEO)

52’ Spahiu harkon nga goditja e këndit, Malota godet me kokë por topi përfundon mbi traversë. (VIDEO)

50’ Musta harkon drejt zonës, Allmuça largon rrezikun nga zona e Rexhepit.

47’ Marku provon nga goditja e lirë me të djathtën potente, por Alan Sherri bën një pritje mjaft të mirë. (VIDEO)

46′ Nis pjesa e dytë.

45+2′ Mbyllet pjesa e parë!

45′ Akordohen 2 minuta shtesë.

37′ Menjëherë zëvendësim te Dinamo. Largohet Proadni dhe në vendin e tij futet Vila.

31′ GOOOL EGNATIA 2-0/ Zejnullai lëshon një gjuajtje nga goditja e dënimit dhe e çon topin në trekëndëshin e portës. (VIDEO)

30′ Krasniqi shkakton një ndërhyrje të gabuar dhe ndëshkohet me karton të verdhë.

26′ GOOOL EGNATIA 1-0/ Paulauskas merr një top mjaft të bukur brenda zonës nga Malota dhe me një goditje me të djathtën ndëshkon Rexhepin. (VIDEO)

21′ Malota provon me një gjuajtje pasi topi ngeli në zonë, por tentativa e tij shkoi mbi kuadrat. (VIDEO)

17′ Spahiu provon me një gjuajtje nga distanca, me topin që shkon larg kuadratit.

13′ Kaçorri rrëmben topin nga Malota dhe futet drejt zonës, por as nuk pason dhe as nuk godet, me Sherrin që e kontrollon me duar. (VIDEO)

10′ Mesa provon të gjejë kuadratin me një gjuajtje surprizë, por topi shkon sipër katërkëndëshit. (VIDEO)

5′ Kaçorri provon me një gjuajtje nga distanca, që devijohet dhe shkon pa probleme në duart e Sherrit.

1′ Starton sfida në Rrogozhinë!

FORMACIONET ZYRTARE:

EGNATIA: Sherri, Fangaj, Malota, Xhemajli, Musta, Aleksi, Zejnullai, Fernando, Spahiu, Isgandarli, Paulauskas.

Trajner: Edlir Tetova

DINAMO: Rexhepi, Marku, Mesa, Behiratçe, Allmuça, P. Bardhi, Krasniqi, Lorran, Prodani, Denison, Kaçorri.

Trajner: Luixhi di Biaxho