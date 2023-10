Intervista/ “U shkarkova”- Shehi rrëfen “divorcin” me Tiranën: Tani do të flasë avokati im

Orges Shehi rrëfen të vërtetën e tij. Në një in tervistë të gjatë për “Panorama Sport”, Shehi tregoi se çfarë ndodhi dje paradite në stërvitje, njoftimi i shkarkimit, ngjarjet pasdite, fotoja e famshme dhe aludimet për një kalim te Partizani dhe Dinamo.









Durrsaku ka një mesazh për tifozërinë, ndihmësit e tij, me të cilët ka punuar këto tri vite. Sigurisht, trajneri durrsak hodhi poshtë çdo ide se ka ndonjë marrëveshje me ekipe të tjera, teksa pranoi se ai priste ta mbyllte me trofe sezonin.

Zoti Shehi, si qëndron e vërteta mes jush dhe Tiranës dhe çfarë ndodhi në realitet sot paradite?

Siç mund ta dini dhe e patë, sot (dje) paradite u paraqita në stërvitje për përgatitjen e sfidës me Vllazninë. Së bashku me ndihmësit vendosëm piketat dhe ishim gati për të nisur seancën stërvitore. Në këto momente vjen drejtori teknik dhe zhvillon një mbledhje me stafin. Në këtë mbledhje më komunikohet mua shkarkimi si trajneri i Tiranës, ndërsa vendimi ishte marrë nga drejtuesit e klubit. Nuk bëra gjë tjetër veçse u vesha, takova lojtarët dhe i urova për të ardhmen. Drejtuesve të skuadrës, që më komunikuan largimin dhe klubit, u kërkova që shkarkimi i komunikuar me gojë, të jepej edhe me shkrim. Premtuan që do ta bënin. Prita gjatë në “Skënder Halili”…

Më pas?

Më pas u njoha me njoftimin e klubit që isha pezulluar. Mua më është njoftuar shkarkimi dhe jo pezullimi nga skuadra. Në këto kushte nuk kam më çfarë të them.

Ju thatë që klubi ju komunikoi shkarkimin. Vetë Tirana njoftoi pezullimin nga ekipi. Çfarë do të bëni tani e në vazhdim?

Jam njohur me njoftimin. Unë personalisht nuk jam jurist dhe nuk mund të them asgjë dhe as nuk mund ta interpretoj. Di që jam shkarkuar dhe më është njoftuar shkarkimi. Kam kontaktuar me avokatin tim dhe ai do të merret me hapat ligjorë për këtë çështje. Avokati im do ta vlerësojë çështjen dhe do të dalë me një konkluzion.

OLSI AVDIAJ – PANORAMASPORT.AL