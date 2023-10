“Mbarësi sonte në natën e parë”-Bora Zemani merr urimin e veçantë nga i ati: Çeçua të uron suksese….

Bora Zemani është një ndër moderatoret shqiptare më të komentuara dhe të pëlqyera nga audienca.









Sonte ajo starton sezonin e dytë të programit “Dancing With the Stars ” si moderatore e këtij spektakli ajo ka ndarë me ndjekësit e saj disa “instastory” duke na zbuluar kështu detaje rreth spektaklit.

Mirëpo në një postim Bora na tregon se ka marrë edhe një urim të veçantë nga babai i saj për fillimin e sezonit të ri.

Duke i uruar suksese dhe mbarësi ai e nis kështu urimin

Borushe shpirti dhe rrahja e zemres time, Çeçua të uron suksese dhe mbarësi në fillimin e sezonit të dytë, të cilin padyshim e drejton me profesionalizmin tënd të padiskutueshëm. Mbarësi sonte në natën e parë dhe qofsh e bardhe dhe e marë në jetë të jetëve ashu siç e ke emrin shpirti im. Të dua, suksese dhe të puth shpirti im -përfundon ai.