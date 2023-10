Ministri Igli Hasani: Dialogu Kosovë-Serbi, rruga e vetme drejt paqes

Ministri i Jashtëm, Igli Hasani ka kërkuar që Beogradi të bëjë hetim serioz për sulmin në veri të Kosovës dhe të zbulohen lidhjet e grupit kriminal me trafikantët e armëve.









Igli Hasani: “Ka ndodhur një ngjarje shumë e rëndë një sulm terrorist kriminal në veri të Kosovës që kushdo që do mbante detyrën tine do të reagonte në të njëjtën mënyrë.

Qëndrimi i ynë ndaj procesit të dialogut dhe normalizimit nga mbetet i pandryshuar, ëshët në harmoni të plotë me qëndrimin e BE dhe SHBA.

Kemi kërkuar dhe deklaruar disa herë zyrtarisht dhe publikisht se formati i këtij dialogu duhet ngritur në nivelin e një konference normalizimi me planin franko-gjerman.

Presim që Serbia të nisë hetimet serioze për grupin kriminal terrorist, potencialisht të përfshirë në një konflikt të armatosur në veri të Kosovës dhe lidhjet e tyre me trafikantët e armëve, apo me individë dhe subjekte të tjera në Serbi apo gjetkë. Dialogu Kosovë-Seri është rruga e vetme drejt paqes, palët duhet të punojnë me guxim për arritjen e një marrëveshje gjithëpërfshirëse të mbështetur nga SHBA dhe BE e cila do mundësojë njohje reciproke mes dy vendeve, anëtarësimin e Kosovës në OKB dhe trajtimin e drejtë të pakicave.”