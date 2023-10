“Nuk ka qenë kurrë arrogant”, Ibra flet për marrëdhënien me Murinjon: Tek Interi më ulte çdo ditë për të më çuar në majë…

Zlatan Ibrahimoviç në intervistën e tij me Piers Morgan Uncensored, foli edhe për marrëdhënien e tij me Zhoze Murinjon, i cili e stërviti atë kur veshi fanellën e Interit.









“Nuk kam parë kurrë arrogancë tek ai, por qëndrueshmëri dhe besim në atë që tha. Sepse atë që tha, e bëri, e takova te Interi, vija nga eksperienca e Kapelos, i cili ishte një trajner me një mentalitet shumë të fortë, më ulte çdo ditë për të më çuar në majë. Murinjo formësoi mentalitetin tim, për të mos qenë kurrë plotësisht i kënaqur.

Ai më tha se shënova pak gola dhe se kishte nevojë që unë të shënoja më shumë dhe u stërvita shumë për të gjuajtur në portë, si dhe duke u stërvitur fort me njerëz si Kanavaro apo Vieri. Ai gjithmonë bërtiste “Ibra, Ibra” që është zanafilla e pseudonimit tim. Unë dola në fushë dhe u stërvita një orë shtesë për t’u përmirësuar. Kur takova Murinjon, në stërvitje bënim gjëra të reja çdo ditë. Ai e ndau fushën në katër zona dhe çdo stërvitje ishte diçka e re.

Pastaj kur foli me ekipin, na tha se nuk do të kishim një shans të dytë. Murinjo ju bën të luftoni për të dhe bën gjithçka për të fituar. Të motivon në një nivel shumë të lartë dhe si njeri, është i drejtpërdrejtë. Ai është fitues dhe thotë atë që mendon, por është shumë i ditur, dinte më shumë se unë kur fliste me mua”, deklaron suedezi.

