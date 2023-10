“U shkarkova, më lanë të prisja gjatë…”, Shehi rrëfen të vërtetën e tij dhe ironizon Refik Halilin: A kam marrëveshje me Dinamon apo me Partizanin?

Orges Shehi rrëfen të vërtetën e tij. Në një in tervistë të gjatë për “Panorama Sport”, Shehi tregoi se çfarë ndodhi dje paradite në stërvitje, njoftimi i shkarkimit, ngjarjet pasdite, fotoja e famshme dhe aludimet për një kalim te Partizani dhe Dinamo.









Durrsaku ka një mesazh për tifozërinë, ndihmësit e tij, me të cilët ka punuar këto tri vite. Sigurisht, trajneri durrsak hodhi poshtë çdo ide se ka ndonjë marrëveshje me ekipe të tjera, teksa pranoi se ai priste ta mbyllte me trofe sezonin.

Zoti Shehi, si qëndron e vërteta mes jush dhe Tiranës dhe çfarë ndodhi në realitet sot paradite?

Siç mund ta dini dhe e patë, sot (dje) paradite u paraqita në stërvitje për përgatitjen e sfidës me Vllazninë. Së bashku me ndihmësit vendosëm piketat dhe ishim gati për të nisur seancën stërvitore. Në këto momente vjen drejtori teknik dhe zhvillon një mbledhje me stafin. Në këtë mbledhje më komunikohet mua shkarkimi si trajneri i Tiranës, ndërsa vendimi ishte marrë nga drejtuesit e klubit. Nuk bëra gjë tjetër veçse u vesha, takova lojtarët dhe i urova për të ardhmen. Drejtuesve të skuadrës, që më komunikuan largimin dhe klubit, u kërkova që shkarkimi i komunikuar me gojë, të jepej edhe me shkrim. Premtuan që do ta bënin. Prita gjatë në “Skënder Halili”…

Më pas?

Më pas u njoha me njoftimin e klubit që isha pezulluar. Mua më është njoftuar shkarkimi dhe jo pezullimi nga skuadra. Në këto kushte nuk kam më çfarë të them.

Ju thatë që klubi ju komunikoi shkarkimin. Vetë Tirana njoftoi pezullimin nga ekipi. Çfarë do të bëni tani e në vazhdim?

Jam njohur me njoftimin. Unë personalisht nuk jam jurist dhe nuk mund të them asgjë dhe as nuk mund ta interpretoj. Di që jam shkarkuar dhe më është njoftuar shkarkimi. Kam kontaktuar me avokatin tim dhe ai do të merret me hapat ligjorë për këtë çështje. Avokati im do ta vlerësojë çështjen dhe do të dalë me një konkluzion.

Presidenti Refik Halili pak më parë tha se Orges Shehi po feston largimin nga Tirana me presidentin e Dinamos, duke aluduar edhe një marrëveshje të re tuajën me blutë?

Një deklaratë që nuk ka bazë. Së pari, isha duke ngrënë drekë në një lokal të njohur të kryeqytetit dhe në të njëjtin ambient erdhi presidenti i Dinamos dhe një gazetar sportiv, që e njihni të gjithë. Më kërkuan një foto dhe për kortezi pranova. Presidenti i Dinamos është një qytetar i Durrësit, që e njoh prej shumë kohësh. Ishte thjesht rastësi. Pastaj, vetëm 60 minuta para se të bëja foton, emri im ishte aluduar te Partizani dhe që unë mund të isha trajneri i të kuqve. Tani po bëj apo kam bërë marrëveshje me Partizanin apo me Dinamon? Garantoj të gjithë se deri më 31 maj do të qëndroja te Tirana dhe nuk kam asnjë marrëveshje paraprake me asnjë skuadër. As më kishte shkuar në mendje. Kam kaq guxim të them të vërtetën.

Si ka qenë ky udhëtim te Tirana?

Së pari, më vjen keq që nuk dola të flisja pas sfidës me Laçin. Doja t’u kërkoja falje tifozëve për dy rezultatet e dobëta. I falënderoj të gjithë tifozët, sepse në këtë rrugëtim kanë qenë forca më e madhe. Janë tifozëri e mrekullueshme. Së bashku me djemtë dhe tifozët kemi bërë gjëra të paimagjinueshme. Falënderoj djemtë që kanë bërë sakrifica. Me shumë dëshirë doja që ta mbyllja këtë sezon më 31 maj. Të nginim titullin. Nuk ishte e thënë. Puna jonë kështu është. Në fund që të mos i harroj, falënderoj të gjithë ata që më kanë qëndruar në krah. Të gjithë bashkëpunëtorët e mi. Tiranës i uroj më të mirat këtë sezon.

OLSI AVDIAJ – PANORAMASPORT.AL