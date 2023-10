“Unë për Beatrixën kam shumë respekt, e kam mbrojtur”-Flet Albano Bogdo: Sa herë mendoj ta telefonoj dhe ti kërkoj falje ajo nxjerr…

Pas statusit të bërë në rrjetet sociale, Albano Bogdo ka reaguar përsëri lidhur me situatën e krijuar me këngëtaren Beatrix Ramosaj.

Aktori i njohur tha për emisionin “7pa5” se për Beatrixin ka shumë respekt dhe ka menduar disa herë që ta telefonojë ose të kërkoje falje publike.

Gjithashtu Bogdo nuk e sheh si të drejtë qasjen e fansave ndaj deklaratës së tij si një ofendim për femrat shqiptare teksa shprehte se :

Më tej ai shprehet:

Nga ana njerëzorë, se mua me kanë telefonuar shume koleg dhe dashamirës që jua vlerësoj faljen dhe më kanë thëne nuk te gjenë asgjë ti kërkosh një falje publike Beatrixit.

Por sa herë mendoj ti kërkoj falje Beatrixi nxjerr (publikon) ndonjë perle dje me konkretisht shkova në shtëpi me mendimin për ti bërë një telefonate apo mesazh apo status për faktin se është femër. Ky është humor normal siç bëhet në të gjithë botën.

Unë për Beatrixn kam shumë respekt madje kur ishte në “Big Brother” më kanë pyetur në një intervistë dhe kam thënë që lërini rehat nuk keni pse merreni me ta dhe jetën e tyre. Le të bëjnë çfarë të duan me trupin me dashurinë e tyre.

Kujtojmë që gjithçka filloi kur aktori i humorit Albano Bogdo në emisionin e tij ironizoi largimin nga muzika të Alban Ramosajt dhe Feros, Bogdo e prezantoi Albanin si ‘ai tipi që i *** motrën Donaldi në Big Brother