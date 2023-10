Basha takim me sipërmarrësit: Lufta kundër monopoleve dhe korrupsionit do t’i japë ekonomisë frymëmarrjen e nevojshme

Kryetari i PD, Lulzim Basha, zhvilloi një takim me biznesmenë dhe sipërmarrës në bashkinë Dimal.









Ai u njoh me problematikat e biznesit dhe nevojën që ka për mbështetje.

Sipas Bashës, “lufta kundër monopoleve dhe korrupsionit do të çlirojë energji të jashtëzakonshme për ekonominë dhe do t’i japë biznesit frymëmarrjen e nevojshme.”

“Kënaqësi të takoja e bisedoja sipërmarrësin Miri Hoxha dhe punojnësit e biznesit të tij në Probat. Folëm për situatën ekonomike dhe gjendjen e vështirë me të cilën po përballet shumica e familjeve të kësaj zone.

Ne jemi në krah të çdo sipërmarrësi të ndershëm, dhe në bashkëpunim me ta do të hartojmë programin e Partisë Demokratike, si alternativën e duhur në mbështetje të biznesit, duke krijuar kushtet e nevojshme për zgjerimin e sipërmarrjeve shqiptare dhe afrimin e investitorëve të huaj.

Lufta kundër monopoleve dhe korrupsionit do të çlirojë energji të jashtëzakonshme për ekonominë dhe do t’i japë biznesit frymëmarrjen e nevojshme. Në këtë mënyrë biznesit i jepet mundësia të investojë, të rrisë pagat, të shtojë numrin e të punësuarve dhe të rrisë prodhimin. Ne do jemi çdo ditë pranë qytetarëve dhe sipërmarrësve, për të ndërtuar sëbashku një të ardhme më të mire për gjithë shqiptarët”, – shkruan Basha krahas videos së postuar në rrjetet sociale.