Dështimi ‘katastrofik’ i inteligjencës e la Hamasin të bënte kërdinë, thotë ish-zyrtari izraelit i sigurisë

Një ofensivë e paprecedentë ushtarake nga luftëtarët e Hamasit të shtunën, që ka lënë dhjetëra izraelitë të vdekur dhe qindra të tjerë të plagosur ose kapur robër, u lejua të ndodhte nga “rrëmuja” në forcat e armatosura izraelite dhe shërbimet e inteligjencës, tha Chuck Freilich, ish-zëvendës i sigurisë kombëtare të vendit.









Freilich vuri në dukje se gjakderdhja vjen 50 vjet dhe një ditë pas fillimit të luftës së Yom Kipurit të vitit 1973. “Ishte një dështim katastrofik në lidhje me Egjiptin dhe Sirinë. Ky është një dështim katastrofik në lidhje me Gazën”, tha ai për POLITICO.

“Është një dështim në aspektin e inteligjencës, operacionalisht”, tha Freilich. “Është e qartë se ne u kapëm plotësisht të papërgatitur nga kjo. Selia e divizionit përgjegjës për Gazën u pushtua, ata janë në rrëmujë dhe kështu e gjithë përgjigja është vonuar”.

Freilich, i cili ishte zëvendës këshilltar për sigurinë kombëtare në fillim të viteve 2000 dhe tani është profesor në Institutin për Studime të Sigurisë Kombëtare të Universitetit të Tel Avivit, tha se Forcat e Mbrojtjes së Izraelit do të rimarrin qytetet dhe fshatrat e pushtuara “relativisht shpejt”. Kjo do të pasohet nga sulme në shkallë shumë të gjerë kundër Hamasit, tha ai. “Çështja është nëse objektivi do të jetë pushtimi i Gazës dhe rrëzimi i Hamasit, apo thjesht goditja e tyre shumë, shumë fort”.

Ndërkohë, ai beson se do të shtrohen pyetje nëse Irani ndihmoi në koordinimin e militantëve palestinezë, duke qenë se “do të ishte e habitshme nëse Hamasi mund ta bënte këtë vetë”.

Më shumë se 40 njerëz tashmë besohet se kanë vdekur në ofensivën, e cila pa luftëtarë të depërtuar në Izrael nga Gaza. Ekspertët paralajmërojnë se numri i vërtetë i viktimave mund të jetë shumë më i lartë, duke pasur parasysh qindra janë plagosur dhe Hamasi ka deklaruar se ka marrë robër civilë dhe personel ushtarak.

Sipas Michael Horowitz, një analist sigurie dhe kreu i inteligjencës me firmën e menaxhimit të rrezikut Le Beck International, “situata është jashtëzakonisht konfuze sepse incidentet e shumta të marrjes së pengjeve janë ende në vazhdim, dhe disa zona janë ende nën kontrollin e Hamasit. Kjo do të thotë se ne nuk e dimë shtrirjen e plotë të sulmit, numrin e të vdekurve dhe numrin e pengjeve”.

“Në fund të fundit, ky skenar specifik – një sulm kompleks me incidente të shumta pengmarrjeje dhe një përpjekje për të “pushtuar” qytetet izraelite për disa orë apo edhe ditë – nuk është diçka që Izraeli nuk e kishte në radarin e tij.” Horowitz tha, duke rënë dakord se shkalla e shkatërrimit tregon “një dështim të madh të inteligjencës”.

“Ne jemi në luftë dhe do të fitojmë”, tha kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu në një mesazh drejtuar izraelitëve pas fillimit të sulmit. “Armiku do të paguajë një çmim të paparë.” Ministri i Mbrojtjes i Izraelit, Yoav Gallant këmbënguli se Hamasi kishte “bërë një gabim të rëndë”.

Zëdhënësi i IDF-së, adm. Daniel Hagari tha se më shumë se 2,200 raketa u hodhën në Izrael të shtunën në mëngjes, duke shtuar se militantët e Hamasit u infiltruan nga toka, deti dhe ajri.

Për Freilich, shkalla e dështimeve të sigurisë ka të ngjarë të ketë pasoja të mëdha për ata në qeveri.

“Gjithmonë ka një tubim afatshkurtër rreth flamurit. Por sapo pluhuri të qetësohet, do të kemi pasoja të mëdha politike”, tha Freilich. “Pas luftës së Yom Kipurit, u deshën tre vjet e gjysmë që qeveria e [kryeministres së atëhershme izraelite] Golda Meir të rrëzohej – nuk mendoj se do të zgjasë kaq shumë këtë herë”.