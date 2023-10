“E paprecedentë ajo që po ndodh në Izrael”/ Netanyahu: Do ta mposhtim Hamasin, por lufta do të zgjasë!

Në një fjalim pas sulmit të ri, lëshimit të 150 raketave nga Hamasi, kryeministri izraelit, Benjamin Netanyahu, vazhdoi pak kohë pas mesazhit të presidentit amerikan Joe Biden, me të cilin shprehu mbështetjen e tij të palëkundur për Izraelin.









Në fjalën e tij, Netanyahu foli qartë për luftë, ndërsa i ka bërë thirrje opozitës që të formojë një qeveri emergjente. Ai premtoi hakmarrje dhe foli për një akt armiqësie të paprecedentë kundër Izraelit.

Netanyahu premtoi gjithashtu se do të mundte Hamasin, por theksoi se lufta do të zgjasë.

“Janë vrarë gra, fëmijë dhe pleq, ndërsa janë kapur edhe njerëz”, tha ai.

“Izraeli do t’i përgjigjet kujtdo që përpiqet ta dëmtojë atë”, sqaroi Netanyahu.

“Ajo që ndodhi sot nuk ka ndodhur më parë në Izrael. Do të hakmerremi për këtë ditë të zezë”, theksoi ai.

Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu më herët ftoi liderët e partisë opozitare Yair Lapid dhe Benny Gantz që t’i bashkohen një qeverie të unitetit kombëtar, tha partia në pushtet Likud.

Dhe e gjithë kjo vetëm pak kohë pasi kreu i opozitës izraelite Yair Lapid i propozoi kryeministrit Benjamin Netanyahu formimin e një qeverie emergjente.

“Unë nuk do të hyj në faktin se kush është fajtori dhe pse u kapëm në befasi”, tha Lapid, ish-kryeministër, në një postim në X. “Ne do të përballemi me armikun tonë së bashku”.

Ai shtoi: “Shteti i Izraelit është në luftë. Nuk do të jetë një luftë e lehtë apo e shkurtër”, duke nënvizuar gjithashtu rrezikun e një lufte në fronte të shumta.

Ai i ofroi Netanyahut të formonte një koalicion të përbashkët profesionistësh “që mund të luftojë luftën e vështirë, komplekse dhe të gjatë që është përpara”.

Netanyahu e di se ai “nuk mund të bëjë luftë me përbërjen jofunksionale dhe ekstremiste të qeverisë”, argumentoi Lapid, duke shtuar se Izraeli ka nevojë për udhëheqje të përgjegjshme.