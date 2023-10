Frika për sulme të reja raketore/ Terror në aeroportin e Tel Avivit, tingëllojnë sirena dhe turmat shtrihen në tokë

Një skenë terrori absolut po regjistrohet në Tel Aviv me filmin e thrillerit të luftës. Në aeroportin e qytetit izraelit, një numër i madh njerëzish kanë rënë përtokë duke mbuluar kokën nga frika se mos bien raketa të reja.









Gjithçka duket se është e ngrirë, avionët janë bllokuar dhe pasagjerët janë të shqetësuar çdo minutë që kalon se nuk do të mund të largohen kurrë nga zona e luftës.

View from Ben Gurion Airport in Tel Aviv now: flight passengers forced to wait out the air raid lying on the ground. pic.twitter.com/JsJVYhLaxZ — NEXTA (@nexta_tv) October 7, 2023

Një përshkallëzim edhe më i madh është vënë re në minutat e fundit në Rripin e Gazës. Organizata palestineze Hamas nisi një valë të re sulmesh me raketa, duke lëshuar 150 raketa drejt Tel Avivit, duke përmendur sulmin e Izraelit në Kullën Palestineze në Gaza.

Insane Footage showing 100s of Rockets being launched by Hamas in the Gaza Strip towards Tel Aviv. pic.twitter.com/ueM1NbBrfh — OSINTdefender (@sentdefender) October 7, 2023

Në fakt, Hamasi lëshoi ​​një deklaratë në Telegram, duke konfirmuar vazhdimin e sulmeve të ashpra me lëvizjen e fundit ofensive të palestinezëve.

Sulmet ajrore izraelite më parë shkatërruan tre ndërtesa të “Kullës Palestineze” në lagjen al-Rinal të qytetit të Gazës, thanë gazetarët e AFP-së që panë tre kullat mbi dhjetë kate të larta, u shembën njëra pas tjetrës pas shpërthimeve.

Ushtria izraelite tha se goditi “dy ndërtesa të larta” me sulme ajrore, duke akuzuar “organizatën terroriste Hamas”, e cila është në pushtet në Gaza, për mbrojtjen e infrastrukturës së saj ushtarake “në zemër të popullsisë” të enklavës palestineze.

‼️ #Israel Defense Forces: Fighter jets recently attacked two high-rise buildings in the #Gaza Strip that were used by senior #Hamas members for terrorist operations. The Hamas terrorist organization places its military forces in the heart of the civilian population of the Gaza… pic.twitter.com/6aPeCK4xmt — NEXTA (@nexta_tv) October 7, 2023

Ushtria theksoi se paralajmëroi banorët përpara sulmeve dhe “u kërkoi atyre të evakuonin zonën”.

Ndërkohë, numri i të vdekurve është rritur në mënyrë dramatike në Rripin e Gazës, me viktimat izraelite që kanë arritur respektivisht në 200.

Katër palestinezë, duke përfshirë një fëmijë 13-vjeçar, u vranë më herët në Bregun Perëndimor të pushtuar, raportoi Al Jazeera. Tani për tani janë bërë të ditura detajet e fëmijës së mitur.

Sipas një deklarate nga Ministria e Shëndetësisë palestineze, Ahmad Abdel Nasser Rabi u vra nga ushtarët izraelitë në Qalqilia, tha ministria. Madje, prej disa kohësh fotot e viktimave kanë nisur të bëjnë xhiron e rrjeteve sociale. Vihet re se OKB-ja deklaroi se viti 2023 është viti më vdekjeprurës për palestinezët që nga viti 2006 kur filloi regjistrimin e viktimave.