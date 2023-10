Gjinekologia Jen Gunter hedh poshtë mitet e menopauzës: Jeni të habitur nga budallallëqet në rrjetet sociale

“Ajo po mbush moshën”. Kjo frazë i pëshpëritet, me një përzierje keqardhjeje dhe frike, një gruaje mbi 50 vjeç, e cila ka një shpërthim zemërimi në dukje të pashpjegueshme (nëse gruaja e zemëruar është më e re, ajo zëvendësohet me komentin ‘ajo po pret periudhat e saj’ ). Edhe sot e kësaj dite, shoqëria ndonjëherë frikësohet vetëm duke dëgjuar fjalën “menopauzë”, herë mbyll një sy, por nuk e shikon kurrë në fytyrë, sikur të jetë një sëmundje e pashërueshme ose akoma më keq, një pararendës i vdekjes dhe jo një periudhë normale kalimtare, si adoleshencë, pikënisje për gjysmën e dytë të jetës sonë. Pra, të gjithë ne, diku pas 45, fillojmë të durojmë në heshtje simptomat e saj, duke hezituar t’i ndajë jo vetëm me miqtë, por edhe me gjinekologun tonë.









Së fundmi, Jen Gunter, ndryshe “gjinekologia më e famshme në botë”, sipas The Guardian, përmes librit të saj “The Bible of Menopauuse” (botuar nga Metaichmio) na fton në një turne në misteret e saj. Në anglisht u quajt “Manifesti i menopauzës” (Manifesti i menopauzës) sepse është shumë më tepër se një udhëzues mjekësor: një vepër feministe e shkruar me humor, guxim, thjeshtësi, metodë, për të informuar dhe inkurajuar gratë. Për t’i udhëzuar ata të njohin dhe të merren me simptomat e menopauzës, të çlirohen nga stereotipet mizogjene dhe në fund të duan veten e tyre pas menopauzës.

“Destinacioni” me vlerësimet më të këqija

Nëse Menopauza do të ishte në Tripadvisor, do të kishte vetëm një yll: “Ky vend ka një problem me kontrollin e temperaturës. Kur shpërthen nga vapa dhe kur ftoheni? Ajo kundërshton ligjet e termodinamikës. Nuk e rekomandoj fare”, shkruan gjinekologia në paragrafin e hapjes së librit, duke shtuar më poshtë: “Dhe kjo nuk ia vlen të pyesim veten. Shumica e grave nuk e dinë se çfarë të presin kur të ndalojnë së prituri menstruacionet. Dhe është shumë e pakëndshme dhe dobësuese të mos dini se çfarë po ndodh në trupin tuaj dhe pse. Menopauza sot përjetohet si një udhëtim me kanoe pa një guidë turistike. Ju nuk e dini saktësisht se cili është destinacioni, vetëm se është i tmerrshëm’.

50-52 vjeç është mosha mesatare e fillimit të menopauzës.

“Në shoqëritë perëndimore, çdo përmendje e menopauzës ka një konotacion negativ”, konfirmon autorja. “ Kjo buron nga besimi i dëmshëm se femrat humbasin vlerën kur nuk kanë më aftësinë për t’u riprodhuar, si dhe nga supozimi i rremë se menopauza është një defekt biologjik, sepse nuk ekziston një gjë e tillë tek meshkujt, të cilët prodhojnë spermë edhe në pleqëri”. Por ndryshimi i vetëm mes gjinive është se me menopauzën, e cila vjen pas periudhës së fundit, gruaja humbet përgjithmonë aftësinë e saj riprodhuese, ndërsa fertiliteti i mashkullit bie gradualisht deri në fund të jetës. Dhe, sigurisht, kapaciteti riprodhues nuk është e vetmja gjë që i jep vlerë një gruaje – përveç nëse je heroinë në “Historia e Therapainida” nga Margaret Atwood.

Duhet të plotësohen 12 muaj që një grua të konsiderohet zyrtarisht pas menopauzës, me menopauzën si menstruacionet e fundit.

Menopauza është, me pak fjalë, një kalim nga një fazë e funksionit të vezoreve në tjetrën – në thelb është e kundërta e ovulacionit. Por periudha që i paraprin, e ashtuquajtura perimenopauzë, zakonisht fillon vite përpara se të shuajmë 50 qirinjtë e ditëlindjes, me simptoma të tilla si gjakderdhje jonormale (menstruacione të rënda dhe/ose perioda të parregullta, gjakderdhje midis periodave). Edhe më të dhimbshme, ndoshta, janë klishetë që shoqërojnë simptomat pasi, sipas Gunter, “kur e dini se jeni duke hyrë në menopauzë, ka të ngjarë të ndiheni të moshuar – dhe çfarë gruaje dëshiron të jetë 48 vjeç, me vetëm perspektiva për të ardhmen stereotipe ?’, nga nëna e shtypur për zhgënjimet e arritjeve shoqërore te gruaja e vetmuar me koleksionin e maceve?

Ne folëm me autoren për të mësuar më shumë:

Çfarë ju shtyu të shkruani këtë libër? Pse keni përdorur fjalën “manifest” në titull?

“E kuptova se askush nuk po fliste publikisht për menopauzën në baza reale dhe njerëzit duhej të edukoheshin për shëndetin e tyre. Zgjodha fjalën “manifest” sepse i referohet një deklarate publike. Deklarata ime publike është se duhet t’i japim fund turpit dhe dezinformatave që shoqërojnë menopauzën’.

Cili është miti më i zakonshëm i menopauzës që ju thonë pacientët tuaj? Dhe çfarë u përgjigjeni atyre?

“Miti më i madh është se ai është një dënim dhe fundi i jetës”.

Çfarë këshille keni për gratë që kanë frikë nga menopauza ose tashmë vuajnë nga simptomat e saj? Si t’i ndihmoni ata të lehtësojnë stresin në radhë të parë?

“Unë u them atyre se shumë simptoma janë të menaxhueshme për sa kohë që ato kanë kujdes të mirë mjekësor. Për më tepër, menopauza ka qenë e pranishme tek gratë që nga fillimi i evolucionit njerëzor. Ai drejtoi fjalë për fjalë evolucionin dhe nëse nuk do të ishte për të, ne nuk do të ishim këtu sot. Gratë në menopauzë kanë bërë gjëra të mëdha gjatë historisë’.

A keni përjetuar ndonjëherë ndonjë diskriminim pas menopauzës? Ju si reagonit?

“Kur po dilja, kishte shumë meshkuj në moshën time, në fillim të të pesëdhjetave, të cilët kërkonin femra njëzet vjet më të reja se ata. Më dukej interesante. Është një formë e diskriminimit diellor, sigurisht, megjithëse shumë supozoj se thjesht donin të kishin fëmijë .’

12% e femrave të moshës 45-64 vjeç shfaqin çrregullime të dëshirës seksuale, ndërsa në moshat më të mëdha përqindja rritet në 19.4%.

Në përvojën tuaj, si i trajtojnë burrat gratë në menopauzë?

“Një burrë i dobët bën shaka me të. Një burrë i mirë e sheh atë si një ndryshim biologjik që nuk përcakton asnjë grua”.

Sot, kur edhe në botën e showbiz-it të orientuar nga rinia shohim modele femrash të bukura, të talentuara, aktive mbi 40 vjeç, nga Jennifer Aniston tek Meryl Streep, cili është përparimi më i madh në mënyrën se si trajtohen ato? nga shoqëria? dhe mediat, gratë e moshuara?

“Nuk jam e sigurt se kemi bërë shumë përparim në këtë fushë. Mediat, në veçanti, vazhdojnë të lavdërojnë gratë që duken më të reja ose që fokusohen më shumë tek t’”.

Çfarë roli mund të luajë mjekësia, veçanërisht gjinekologjia, në ndryshimin e stereotipeve gjinore?

“Unë mendoj se gjinekologjia dhe, në përgjithësi, mjekësia mund të ndryshojnë narrativën duke refuzuar të jenë pjesë e një sistemi seksist dhe duke u ofruar njerëzve informacion të vërtetë për trupin e tyre”.

40-60% e femrave raportojnë vështirësi në gjumë, ku shqetësimi më i shpeshtë është zgjimi gjatë natës, pra vështirësi në gjumë të vazhdueshëm.

Ju nuk keni hezituar të kritikoni Goop dhe platforma të tjera të ashtuquajtura Wellness. Pse trajtimet e diskutueshme tërheqin kaq shumë gra?

“Këto trajtime janë tërheqëse sepse bëjnë premtime të rreme. Nëse nuk të intereson të thuash të vërtetën, mund të thuash gjithçka. Dhe të gjithë dëshirojnë të ndihen më mirë dhe më lehtë së shpejti, edhe mjekët! Kështu që unë marr joshjen. Por sofitë mjekësore janë të lashta dhe taktikat nuk kanë ndryshuar shumë që nga e kaluara e largët. Pretendimet e rreme, si ato në platformat e Wellness, kërkojnë prova mbështetëse, të cilat mungojnë gjithmonë’.

Keqinformimi ka ekzistuar gjithmonë në mjekësi. Sot, si është formësuar situata nga faktorë të tillë si rrjetet sociale?

“Unë mendoj se mediat sociale e përkeqësojnë atë. Marrëzitë që qarkullojnë në Instagram dhe TikTok të lënë pa fjalë’.

Në të kaluarën, shumica e studimeve mjekësore janë kryer te meshkujt. Si ka ndikuar kjo në gjinekologji dhe në trajtimin e trupit të femrës? A ka ndryshuar situata sot?

“Në këtë rast shohim ndryshime të rëndësishme. Shumica e studimeve të mëdha në SHBA tani kanë përfaqësim të barabartë të gjinive, megjithëse ato në gjinekologji vazhdojnë të jenë jashtëzakonisht të pafinancuara”.