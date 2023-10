“Goditja” e madhe/ Si u kap nga policia biznesi i familjes shqiptare të trafikut të drogës: Po merrja porosi nga gjetkë!

Anëtarët e biznesit “familjar” të importit dhe trafikut të drogës, të ngritur nga një 50-vjeçar nga Shqipëria, i cili së bashku me gruan, mbesat dhe një tjetër 33-vjeçar grek me origjinë shqiptare, po udhëtonin në mbarë botën me 585 kilogramë kokainë, u arrestuan nga policia fqinje.









Siç duket edhe nga dosja që është ngritur për rastin dhe nxjerr në dritë nga media greke Protothema, disa nga anëtarët e organizatës së 50-vjeçarit duket se po bëjnë “punë” të ngjashme në vende të tjera të botës, si p.sh. në Spanjë apo Shqipëri.

Një prej mbesave të liderit u zbulua se së fundmi ka vizituar Madridin, Guadalajara, Londrën dhe Australinë, ndërsa në disa foto ajo shihet duke pozuar para laboratorëve të organizuar të kultivimit të fidanëve të kanabisit në Spanjë.

E gjithë kjo, natyrisht, përpara mashtrimit të madh, që nuk ishte tjetër veçse importimi dhe trafikimi i 585 kilogramëve kokainë. Një truk që shkoi keq kur zyrat e DEA-s dhe Prokurorisë së Narkotikëve në Selanik morën informacion që fliste për një organizatë që ka importuar një sasi të madhe droge nga Amerika Latine (ndoshta Ekuadori) dhe po përgatitet t’i ruajë në shtëpi në Selanikun lindor dhe Halkidiki.

Çanta IKEA plot me kokainë

Kështu filloi numërimi mbrapsht për eliminimin e qarkut. Oficerët e policisë lokalizuan “magazinën” qendrore të organizatës, një shtëpi familjare në Neios Epivates dhe e vunë nën vëzhgim.

Në të vërtetë, nuk kaloi shumë dhe anëtarët e organizatës filluan të shfaqen. Akrepat e orës tregonin orën 15.25 kur mesditën e 28 shtatorit policia vuri re dy makina që hynin dhe parkonin në oborrin e shtëpisë së veçuar. Rreth dy orë më vonë, në orën 17:40, ata panë dy nipërit e 50-vjeçarit dhe bashkëpunëtorin e tyre 33-vjeçar që iu afruan automjeteve dhe nisën t’i mbushnin me çanta blu IKEA.

Gjatë ngarkimit, si 50-vjeçari dhe bashkëshortja e tij kanë qëndruar në oborrin e shtëpisë dhe kanë mbikëqyrur procesin. Pas ngarkimit të drogës, makinat janë larguar në drejtim të Selanikut – Rruga Michanionas.

Ishte rruga e fundit që anëtarët e ekipit do të bënin pasi pak minuta më vonë u ndaluan nga drejtues të policisë dhe u arrestuan.

“Po merrja porosi nga gjetkë”

Gjatë këqyrjes nga policia, 50-vjeçari i dyshuar si organizatori, ka pohuar se është përfshirë në këtë çështje pas një takimi që ka pasur me një të panjohur në Shqipëri. Sipas fjalëve të tij, i panjohuri i premtoi një tarifë prej 100 mijë eurosh dhe i kërkoi të shkonte me të akuzuarin në Selanik për të organizuar marrjen dhe shpërndarjen e 500 kilogramëve kokainë.

Në të njëjtën kohë, ai ka pohuar se për lëvizjet e tij ka marrë udhëzime nëpërmjet internetit nga anëtarë të tjerë të organizatës, duke shtuar se, sipas porosive që ka marrë, duhet të ndajë pakot me kokainë që ka marrë dhe t’i transferojë në një magazinë tjetër. Së fundi, ai pohoi se nuk i njihte personat që do të merrnin drogën, ndërsa duke iu referuar personit që i jepte porosi, theksoi se beson se ndodhet në një vend të huaj dhe lëviz kryesisht mes Turqisë dhe Kosovës.

Rolet e mbesave

Akoma më përshkruese kanë qenë dy mbesat e 50-vjeçarit, ndërsa krejt e kundërta ka qenë bashkëshortja e tij, e cila para policisë ka mohuar të gjitha akuzat duke ndjekur doktrinën “Nuk pashë, nuk pashë, nuk e di”.

Nipi i parë pohoi se pjesëmarrja e tij në “punë” kufizohej në marrjen e fugonit me të cilin transportohej droga në shtëpinë e një familjeje në Pasagjerët e Rinj dhe asistimi në shkarkimin dhe numërimin e pakove të drogës.

Në veçanti, ai raportoi se një person i panjohur la një fugon me drogë jashtë një supermarketi në Pasagjerët e Rinj. E ka marrë, e ka çuar në shtëpinë e shkëputur, ku janë shkarkuar parcelat dhe më pas e ka lënë në një pikë në Perea, ku është marrë nga një person i panjohur.

Më pas ai u kthye në magazinën-shtëpi dhe filloi të ruante 23 pako me kokainë në pritje të porosive të tjera. Së fundi, duke iu referuar udhëtimeve që kishte bërë së fundmi jashtë vendit, ai vuri në dukje se edhe pse i papunë, ai udhëtonte për t’u çlodhur ose për të takuar të afërmit e tij.

Ndërsa për nipin e dytë, ai pohoi se fillimisht ka mbërritur në Greqi nëpërmjet Kakavisë dhe se ka qëndruar në vend për 12 ditë. Më pas, siç tha ai, është kthyer në Shqipëri ku një person nga ambienti i tij e ka bindur që të marrë pjesë në “punë” për një tarifë prej 25 mijë eurosh. Më 30 gusht, ai u rikthye në territorin grek së bashku me dajën, tezen dhe kushëririn për t’u përgatitur për të marrë drogën.

Roli i tij ishte të gjente shtëpi në Kafazsi dhe për të transportuar disa sasi në këto zona. I pyetur për një fotografi në të cilën duket se pozon me dajën e tij përballë një qese të mbushur me kartëmonedha, i arrestuari ka deklaruar se bëhet fjalë për një fotografi të realizuar brenda shtëpisë së shkëputur në Selanik dhe se shuma e parave e paraqitur shkon në 290 mijë euro (ndoshta është pjesë e parave të paguara nga anëtarët për shitësit e kokainës që ata morën).

Së fundi, në lidhje me fotot që e shfaqin atë përpara një laboratori plotësisht të organizuar të kanabisit hidroponik në Guadalajara të Spanjës, i pandehuri deklaroi se në atë kohë punonte për një organizatë tjetër kriminale.

Fitime të majme

Nga hetimet e kryera nga autoritetet si në shtëpinë e një familjeje në Pasagjerët e Rinj, ashtu edhe në dy makinat e trafikantëve, u gjetën 500 pako me gjithsej 585 kilogramë e 208 gramë kokainë, 7440 euro lidhur me trafikun e drogës. 7 telefona që përdoreshin për të komunikuar me njëri-tjetrin, një detektor metali dhe sende të tjera.

Sa i përket detektorit të metaleve, anëtarët e organizatës, të pyetur për të, thanë se e kanë përdorur për të kontrolluar paketat me kokainë që kanë marrë për pajisje GPS, pasi sipas tyre janë paralajmëruar nga anëtarë të tjerë të organizatës në Shqipëri, se ato do të ekzistojnë, pasi zakonisht vendosen nga transportuesit e drogës nga Amerika Latine.

Vlen të theksohet se, sipas vlerësimeve të Autoriteteve, nga trafikimi i sasisë së drogës në fjalë, unaza do të realizonte fitime që i afroheshin 11.704.160 eurove!

Të gjithë të arrestuarit në burg

Anëtarët e organizatës kërkuan falje të enjten (5/10) me hetues dhe prokurori duke kërkuar masën e paraburgimit. Avokati i tyre Sakis Kehagioglou, duke folur për “THEMA”, tha se trajtimi i të akuzuarve pas kërkimit të faljeve të tyre ishte në këtë fazë i parashikueshëm dhe i pritshëm.