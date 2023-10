Izraelitët në kundërsulm të plotë/ Sulme të reja pas pushtimit të Hamasit, raportohet për 57 të vdekur (VIDEO)

Konflikti i Izraelit me Hamasin është përshkallëzuar drejt një lufte totale, sipas kryeministrit izraelit Benjamin Netanyahu. Pas pushtimit të mëngjesit të palestinezëve, janë regjistruar të paktën 22 të vdekur dhe 580 të plagosur, ndërkohë që Izraeli ka nisur tashmë kundërsulmin e tij të madh me sulme ajrore.

Në të njëjtën kohë, The Guardian flet për raporte të pakonfirmuara se izraelitët e vdekur arrijnë në 57.

Është mbresëlënëse se ishte rrëmbimi i vetëm 3 izraelitëve që shkaktoi luftën e vitit 2014.

Është gjithashtu hera e parë që forcat palestineze kanë arritur të kapin territorin brenda Vijës së Gjelbër që nga viti 1948.

Izraeli ‘gati për luftë’ pas infiltrimit të Hamasit dhe 5000 raketave në 20 minuta

Në të njëjtën kohë, siç raportohet nga The Guardian, një ministër izraelit i paidentifikuar i tha Ynet se ekziston rreziku që sulmet e Hamasit të kenë për qëllim të shpërqendrojnë vëmendjen përballë një sulmi nga veriu. Ndërkohë, grupi militant libanez Hezbollah tha se ishte “në kontakt të drejtpërdrejtë me udhëheqjen e Rezistencës Palestineze dhe duke kryer një vlerësim të vazhdueshëm të ngjarjeve dhe ecurinë e operacioneve me ta”.

Ushtria izraelite tha në një deklaratë të shkurtër se disa “dhjetëra avionë luftarakë (të saj) aktualisht po godasin një numër objektivash” që i përkasin Hamasit. Sipas Ministrisë së Shëndetësisë së Hamasit, një person është vrarë deri më tani nga sulmet izraelite.

Gjithçka nisi në orët e para të së shtunës, kur grupi islamik Hamas filloi sulmin e tij më të madh në Izrael në vite, në një lëvizje të befasishme me persona të armatosur që kaluan kufirin dhe një breshëri raketash të lëshuara në pika të ndryshme (madje edhe në Tel Aviv) nga Rripi i Gazës.

Israeli Minister of Defense, Yoav Gallant has Approved an order to begin the Call-Up of Reservists to Reinforce and Support the Israeli Defense Force.

Multiple rocket impacts in southern Israel. This was coordinated by multiple factions in Gaza pic.twitter.com/TZB2DFP92h

