Lufta në Izrael/ Video e rrëmbimit të izraelitëve nga Hamasi, mes tyre edhe fëmijë

Thrilleri ende mbizotëron rreth rrëmbimeve të izraelitëve nga Hamasi. Deri më tani mediat ndërkombëtare raportojnë për dhjetëra pengje, ndërsa pak më herët lajmin e ka konfirmuar edhe ushtria izraelite.

Në mesin e zyrtarëve të lartë të rrëmbyer, Hamasi pretendon se mbante gjeneralmajorin izraelit Nimrod Aloni, së bashku me ushtarë të tjerë.

Në një video të publikuar nga War Monitor, terroristët e Hamasit mund të shihen duke rrëmbyer një numër të madh njerëzish, përfshirë fëmijë, duke i hedhur në një karrocë dhe duke i çuar në Gaza.

⚡️Another video of hostages taken by Hamas into Gaza pic.twitter.com/xQHgHZB8Ob

— War Monitor (@WarMonitors) October 7, 2023