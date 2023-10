Netanyahu i bën thirrje opozitës të formojë një qeveri emergjente në Izrael

Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu ka ftuar liderët e partisë opozitare Yair Lapid dhe Benny Gantz që t’i bashkohen një qeverie të unitetit kombëtar, tha partia në pushtet Likud.









Dhe e gjithë kjo vetëm pak kohë pasi kreu i opozitës izraelite Yair Lapid i propozoi kryeministrit Benjamin Netanyahu formimin e një qeverie emergjente.

“Unë nuk do të hyj në faktin se kush është fajtori dhe pse u kapëm në befasi”, tha Lapid, ish-kryeministër, në një postim në X. “Ne do të përballemi me armikun tonë së bashku”.

Ai shtoi: “Shteti i Izraelit është në luftë. Nuk do të jetë një luftë e lehtë apo e shkurtër”, duke nënvizuar gjithashtu rrezikun e një lufte në fronte të shumta.

Ai i ofroi Netanyahut të formonte një koalicion të përbashkët profesionistësh “që mund të luftojë luftën e vështirë, komplekse dhe të gjatë që është përpara”.

Netanyahu e di se ai “nuk mund të bëjë luftë me përbërjen jofunksionale dhe ekstremiste të qeverisë”, argumentoi Lapid, duke shtuar se Izraeli ka nevojë për udhëheqje të përgjegjshme.