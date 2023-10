Pa batuta dhe shumë të largët me njëri-tjetrin/ Çfarë u vu re gjatë spektaklit, Luizi injoron Oltën. Dyshja nuk janë ‘follow’ në rrjetet sociale!

Spektakli i kërcimit ‘Dancing With The Stars’ ka nisur mbrëmjen e djeshme me performanca nga çiftet pjesëmarrëse.









Një nga interpretimet në skenë ishte edhe ai i Luiz Ejllit por jo si konkurrent, këngëtari ka kënduar për herë të këngën që u tha se do të jetë kolon zanore e filmit ku ai merr pjesë.

Ajo që vumë re natën e djeshme ishte “raporti i ftohur” mes Luizit dhe Oltës teksa u shfaqën në skenë dhe u pyetën për eksperiencën e tyre në film Luizi nuk dha asnjë koment, ndërsa ishte Olta ajo që ‘theu akullin’ duke komentuar vijën melodike e gjithashtu duke përgëzuar Luizin për performimin e këngës.

Ata nuk shkëmbyen asnjë shikim apo batutë tipike të dyshesh Olta Luiz duke lënë të kuptohet se diçka nuk shkon.

Marrëdhënia e tensionuar mes Luizit dhe Oltës duket se ka ‘zanafillën’ që nga sheshi i xhirimit ku përflitet se ka pasur përplasje të forta dhe mosmarrëveshje mes dyshes.

Olta dhe Luizi nuk kanë asnjë kontakt me njëri-tjetrin. Madje dy protagonistët as nuk ndiqen në “Instagram”.

Si përfundim Luizi tha edhe se personi i vetëm që mbështet në këtë garë është Elvis Pupa