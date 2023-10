Renditja/ Stuttgart tre gola për kryesimin e Bundesligës, Union Berlinit s’i mjafton Bonucci! Dortmund fiton në shtëpi, spektakël i Hoffenheim

Bundesliga gjermane e futbollit zhvilloi këtë të shtunë pesë nga ndeshjet e javës së shtatë. Ra në sy fitorja 3-1 e Stuttgart kundër Wolfsburg, me vendasit që mbajnë kreun e renditjes me 18 pikë. Golat për Stuttgart u shënuan nga Guirassy në minutat 67, 78 dhe 82, duke përmbysur golin e Gerhard në të 34 minutë.









Te tri pikët dhe vendi i dytë shkoi Dortmund, që në shtëpi përmbysi Union Berlinin. Golat e Gossens dhe Bonuccit nuk i mjaftuan kryeqytetasve. Tri pikë edhe për Darmstadt, që në udhëtim fitoi 1-2 me Augsburg.

Spektakël në ndeshjen e mbrëmjes, ku Werder Bremen humbi 2-3 ndaj Hoffeinhaim. Miqtë shënuan vetëm në minutën e 90+2, me fundin e ndeshjes që ishte emocionues.

Kur mbeten edhe tre ndeshje për të mbyllur këtë javë, Stuttgart kryeson me 18 pikë, ndjekur nga Dortmund me 17-të dhe Leverkusen me 16 pikë. Nesër në 15:30 Leverkusen pret Koln, ndërsa në 17:30 Bayern Munich luan me Freiburg. Java e shtatë e Bundesligës mbyllet me Frankfurt – Heidenheim në 19:30.

Bundesliga – java 7:

Augsburg 1-2 Darmstadt (Demirovic 86′ / Skarke 52′, Kempe 70′)

Dortmund 4-2 Union Berlin (Fullkrug 7′, Schlotterbeck 49′, Brandt 54′, Ryerson 71′ / Gosens 9′, Bonucci 31′)

Leipzig 0-0 Bochum

Stuttgart 3-1 Wolfsburg (Guirassy 67′, 78′, 82′ / Gerhard 34′)

Werder Bremen 2-3 Hoffenheim (Schmid 17′, Stage 90+1’/ Beier 8′, Promel 29′, Bulter 90+2′)

Renditja: