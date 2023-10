“Ferri” në Gaza/ Sulmet e vazhdueshme nga Izraeli, qindra të vdekur, Palestinezët po flasin për më shumë se 400 të vdekur në dy ditë

Sulmet ajrore në një rrip të errët të Gazës, për shkak të ndërprerjes së energjisë në zonë, u kryhen nga Forcat Ajrore izraelite të dielën mbrëma.

Në të njëjtën kohë, forcat izraelite deklarojnë se operacioni për pastrimin e zonave të jugut të Izraelit nga sulmuesit e Hamasit vazhdon.

MAJOR Airstrikes taking places NOW on the Gaza strip pic.twitter.com/dlsyP4JDJ4

Në të njëjtën kohë, SHBA-ja deklaron se i qëndrojnë pranë aleatit të ngushtë dhe me një akt simbolik me kuptim të fortë, dërgimin në zonën më të gjerë të një aeroplanmbajtëse dhe shoqërimin e saj të anijeve dhe avionëve sipërfaqësorë.

Videot nga qyteti tregojnë shpërthime të mëdha, megjithëse është e vështirë për këdo që të tregojë se çfarë bombardohet.

intensive airstrikes across Al-Zaytoun and Al-Shujaiya neighborhoods in Gaza currently. pic.twitter.com/cxRWLWomtm

— Aurora Intel (@AuroraIntel) October 8, 2023