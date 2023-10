FOTO/ Çfarë ndodhi? Deputeti i PD-së mori pjesë në programin e kërcimit, thyen krahun

Deputeti i PD-së Saimir Korreshi i habiti të gjithë disa kohë më parë, teksa zbuloi se do të merrte pjesë në programin e kërcimit “Dancing with the stars”.









Por duket se gjërat nuk kanë shkuar siç janë parashikuar, pasi deputetit i ka ndodhur një incident.

Kiara Tito moderatorja e “Dancing With The Stars Fan Club zbuloi se Korreshi ka pësuar thyerje të krahut, duke vënë në pikëpyetje vazhdimin e garës.

Kujtojmë që në premierën e “DWTS”, Saimir Korreshi bëri për vete publikun me performancën e tij, që kulmoi me një shalqi nga Lushnja në skenë. Me partneren e tij Livia, në një quickstep me këngën “Biçikleta” të Françesk Radit, deputeti bëri çdo shqiptar të kërcejë nga shtëpia.

