Fotot nga paparazzi/ Ministres së re “i hanë hundët”, momenti i sikletshëm para kolegëve

Qëkur mori postin e ministres së Shëndetësisë, Albana Koçiu, është gjithnjë e pranishme në seancë plenare.









Ndonëse nuk vjen nga rradhët e politikës, ajo ka ditur të gjëjë hapësirën e saj në Parlament, ku tashmë ka miq të rinj nga rradhët e politikanëve. Si gjithnjë, ajo ka mbërritur në Parlament e vetme, ku ka nxituar hapat për tu futur brenda.

Por ashtu si duket, në ato pak hapa që ka pasur një “incident” ka ndodhur me ministren e re. Teksa ka qenë duke ecur, Koçiu, duket teksa “i hanë hundët”. Me një buzëqeshje në fytyrë, ajo ka vazhduar duke i kruar.

Në gjuhën popullore, kjo përkthehet si një gjest që do të pasojë me sherr, por natyrisht që larg bestytënive, një moment i sikletshëm ka kaluar me të qeshura nga vetë ministrja dhe nga të pranishmit që kanë qëlluar aty në të njëjtin moment me të.