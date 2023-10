Fotot nga paparazzi/ Prej kohësh larg syrit të publikut, Argita Malltezi shfaqet në rrugët e Bllokut! Si duket vajza e Sali Berishës në përditshmërinë e saj

Daljet e saj publike kanë qenë të rralla, duke preferuar të qëndrojë larg zhurmës mediatike që familja e saj ka prej shumë vitesh. E kemi fjalën për Argita Malltezin, vajzën e Sali Berishës, që dashur pa dashur është bërë shpesh objekt i mediave.









Megjithatë, ajo vetë preferon që të vijojë me angazhimet e saj, në heshtje. Mes karrierës dhe nënë e katër fëmijëve, pak kohë e lirë mbetet për të, për të shijuar jetën sociale të Tiranës.

Megjithatë, paparaci ynë ka mundur ti shkëpusë një moment, teksa vajza e ish-kryeministrit shfaqet në zonën e Ish-Bllokut. Krejt e vetme, dhe duke folur në telefon, Argita ka zgjedhur të nxitojë hapat, për të vijuar me rrugën e saj.

E veshur me një fustan posht gjurit, bardhë e zi, Argita kishte zgjedhur një palë sandale me pak takë e plot ngjyra. Me syze dielli, si për t’iu shmangur syve të kureshtarëve, Argita dukej shumë e përqëndruar në telefonatën që po bënte.

Edhe pse ka shumë kohë larg syve të publikut, mund të themi se ajo vijon të mbetet në formë të shkëlqyer. Intervistat e saj datojnë në shumë vite më parë, ku ka folur më shumë për angazhimet e saj si nënë.

“Familja e madhe ka më pak disavantazhe nga sa mund të mendohet. Nuk është e vërtetë që lodhja shumëfishohet për një grua varësisht numrit të fëmijëve. Së pari, njeriu aftësohet dhe mëson t’i bëjë gjërat më lehtësisht. Madje, familja e madhe ka një efekt të jashtëzakonshëm pozitiv mbi ëmijë: mësojnë të jenë më pak egoistë dhe më shumë kërkues ndaj vetes. Lidhen me njëri-tjetrin, ndihmojnë njëri-tjetrin. Nuk ka më ekskluzivitet, dhe kjo është një gjë e mirë. Fundja, a nuk është kështu vetë jeta? Sigurisht, ka edhe probleme familja e madhe.

Sepse, çdo fëmijë vjen me specifikën e vet individuale. Më herët kisha të tjera plane për jetën time. Kisha përfytyruar se do të martohesha rreth moshës 33 vjeç, pasi të kisha përfunduar me të gjitha pikësynimet e mia akademike. Në të vërtetë u martova 24 vjeç dhe 33 vjeç linda vajzën time të tretë. Zemra mori të tjera vendime nga ato të mendjes, dhe planet e mia u përmbysën, por jam shumë e kënaqur për këtë. Rezultati ka qenë optimist”, shprehej Argita të një interviste të shumë viteve më parë.