Jeta me biçikletë!

Nëse keni vizituar qytetet e Evropës Veriore, natyrshëm keni ndjerë gëzim (dhe xhelozi) kur zbuloni se shumica e tyre janë krijuar për çiklizëm. Imagjinoni të mos keni nevojë për një makinë ose MMM për udhëtimin tuaj të përditshëm! Sa ndryshe do të ishte jeta ime, ndërsa më kot përpiqesh të gjesh parking çdo mëngjes pranë zyrës tënde.









Qendra e Athinës mund të mbetet një nga vendet më pak miqësore për çiklizëm në Evropë, por në Prefekturën e Atikës ka zona të panumërta ideale për çiklizëm, me pamje nga malet ose nga deti. Nëse jetoni në një qytet apo provincë greke ku tramvajet nuk janë thjesht një ide mbi një pecetë, të çosh biçikletën në punë çdo ditë nuk është aspak një ëndërr nate e Europës Veriore. Nëse ka ndonjë gjë, moti është më i mirë këtu.

Pavarësisht se ku jetoni, ka 8 arsye të mira për të përfshirë çiklizmin në jetën tuaj të përditshme:

Forcon zemrën

Çiklizmi është një ushtrim i shkëlqyer aerobik. Hulumtimet nga revista Medicina tregojnë se edhe çiklizmi i palëvizshëm përmirëson kapacitetin aerobik të sistemit tonë kardiovaskular, i cili ndihmon në parandalimin e sëmundjeve të tilla si hipertensioni dhe zvogëlon shanset për atak në zemër dhe goditje në tru. Sipas klinikës Mayo, edhe 10 minuta në ditë bëjnë ndryshim.

Rrit forcën e muskujve në pjesën e poshtme të trupit

Format e tjera të ushtrimeve si pesha mund të jenë më efektive për sa i përket forcimit dhe tonifikimit të muskujve, por çiklizmi forcon të gjithë pjesën e poshtme të trupit. Glutes, kuadrat, kërdhokullat dhe gastrocnemius (muskujt e viçit) të gjitha stërviten kur pedaloni – dhe nëse jeni duke bërë statike, mund të rrisni rezistencën për rezultate edhe më të mira.

Ndihmon në parandalimin e kancerit

Gjithnjë e më shumë kërkime pajtohen se çiklizmi (si dhe çdo ushtrim aerobik) ndihmon në parandalimin e kancerit të zorrës së trashë dhe gjirit. Nëse ngasni biçikletë në mënyrë të përhershme, gjasat për t’u sëmurur zvogëlohen, ndërsa konkretisht për pacientët me kancer gjiri, ushtrimet e shpeshta reduktojnë efektet anësore që mund të shfaqen gjatë trajtimit.

Lehtëson flokët

Krahasuar me ecjen, çiklizmi ushtron më pak nyje, duke ofruar lehtësim nga dhimbjet e osteoartritit dhe duke reduktuar mundësinë e lëndimit.

Ndihmon në një qëndrim më të mirë

Sidomos nëse puna juaj është e ulur, çiklizmi mund t’ju ndihmojë të mos përkuleni (ndërsa biçikleta, nuk mund ta garantoj më pas) dhe në përgjithësi të jeni më të kujdesshëm me qëndrimin e trupit tuaj.

Redukton yndyrën

Nëse doni të digjni yndyrën dhe të humbni peshë, çiklizmi është një mënyrë e shkëlqyer për ta bërë këtë. Çiklizmi rregullisht ndihmon jo vetëm në djegien e yndyrës, por edhe në ndërtimin e masës muskulore (më shumë masë muskulore = djeg më shumë kalori edhe kur jeni duke pushuar) dhe rrit metabolizmin. Për rezultate më të mira, ekspertët rekomandojnë çiklizëm me një shpejtësi të shpejtë me rezistencë të ulët në mëngjes herët.

Ndihmon në parandalimin dhe luftimin e diabetit

Një studim i fundit në Finlandë tregoi se 30 minuta ecje me biçikletë në ditë redukton me 40% shanset për diabetin e tipit 2. Studime të tjera tregojnë se personat me diabet kanë 24% më pak shanse të vdesin nga kjo sëmundje falë lëvizjes së shpeshtë të biçikletës. Nëse çikloni rregullisht për më shumë se pesë vjet, shkalla e vdekshmërisë bie në 35%.

Ndihmon në luftimin e depresionit

Pedaloni fort nëse dëshironi të luftoni stresin dhe depresionin, veçanërisht herët në mëngjes. Çiklizmi jashtë ndihmon me përqendrimin dhe funksionon paksa si meditimi në lëvizje, duke ju dhënë aftësinë për të kontrolluar më mirë emocionet tuaja për pjesën tjetër të ditës.

Statike apo jo?

Çfarë është më mirë; Të ngasësh një biçikletë të palëvizshme nga komoditeti i shtëpisë (ose palestrës) apo të vendosësh helmetën dhe të dalësh atje?

Nga njëra anë, biçikleta e palëvizshme ndihmon shumë më tepër në luftën kundër kolesterolit. Ndoshta sepse kur jeni brenda, nuk keni pse të shqetësoheni për një makinë që do t’ju bllokojë ose përkeqësohet moti.

Ju mund të përqendroheni 100% në stërvitje dhe të bëni shumë më tepër ndryshime në shpejtësi dhe rezistencë (të ngjashme me stërvitjen HIIT), gjë që ju ndihmon të humbni peshë dhe yndyrë më shpejt.

Nga ana tjetër, çiklizmi në natyrë ka përfitime shumë më të mëdha për shëndetin mendor dhe funksionin e trurit (hulumtimet tregojnë se madje ndihmon në luftimin e Alzheimerit) dhe është një mënyrë e shkëlqyeshme për të reduktuar gjurmën tuaj të karbonit: qoftë edhe një ditë që të merrni biçikletën në punë, në vend të kësaj. e makinës, zvogëlon gjurmën tuaj të karbonit me 67%. Dhe më lejoni t’ju them, parking do të gjeni edhe në Sophokleous!

Çfarë vlen për metro dhe tramvaj

Në metro, hekurudhë elektrike (Metro Line 1) dhe tramvaj, lejohet edhe transporti i biçikletave konvencionale , deri në 2 për tren dhe gjithmonë nga dera e fundit. Kini kujdes, megjithatë, sepse duhet të ecni në platformat dhe zonat e stacionit. Sigurisht që përjashtohen shkallët lëvizëse, por lejohet përdorimi i ashensorëve.

Dhe sigurisht, është mirë të kihet parasysh se shoferi (ose përfaqësues tjetër i transportuesit) mund të refuzojë të hipë në biçikletën tuaj, në varësi të frekuencës së automjetit ose trenit dhe sigurisë së pasagjerëve.

Një detaj jo aq i parëndësishëm është se, sipas rregullores, gjatë ditëve dhe orareve të sporteve dhe aktiviteteve të tjera pranë linjave të metrosë, hekurudhës elektrike dhe tramvajit, biçikletat nuk lejohen të transportohen për shkak të trafikut të rënduar të pasagjerëve.

Çfarë vlen për autobusët e qytetit

Dhe këtu, për fat të keq, nuk shkon askund pa pëlqimin e shoferit, i cili mund të përmendë çështje të banimit ose sigurisë. Gjithmonë po flasim për biçikleta ekskluzive të palosshme (ose të ndara) me madhësi deri në 20”. Për të garantuar sigurinë e pasagjerëve dhe për të shmangur çdo dëmtim, biçikletat e ndara duhet të transportohen në një çantë të veçantë ruajtjeje ose bagazh dore, nga e cila nuk mund të dalin asnjë pjesë mekanike. Ashtu si të gjithë pasagjerët, çiklistët duhet t’u japin përparësi personave me aftësi të kufizuara, personave me lëvizshmëri të zvogëluar dhe të moshuarve. Në autobusët ndërqytetës, biçikletat lejohen të barten në dhomëzën e bagazhit.

Trenat në distanca të gjata

Këtu transporti bëhet në anijen me kontejnerë. Pranohen deri në 5 biçikleta (në rast se po mendoni të shkoni në një ekskursion me miqtë tuaj), ndërsa do të paguani tarifën përkatëse prej 5 euro për biçikletë.

Me gjithë këtë, arrijmë në përfundimin se çiklisti mesatar duhet të jetë një nga qytetarët më të lexuar në lidhje me udhëtimet në punë para se të largohen nga shtëpia e tyre, dhe kjo mund të jetë vetëm një gjë e mirë.