Ministri i Mbrojtjes së Izraelit: Gaza do të paguajë një çmim shumë të lartë, Hamasi do të pendohet

Ministri izraelit i Mbrojtjes, Yoav Gallant, vizitoi qytetin jugor Ofakim, të cilin terroristët e Hamasit e sulmuan ditën e djeshme dhe morën peng qytetarët izraelitë.









Në deklaratën e lëshuar nga zyra e tij, Gallant thekson se përgjigja e Izraelit në Rripin e Gazës “do të mbahet mend për 50 vite me rradhë dhe Hamasi do të pendohet që e filloi atë”.

“Rregullat e luftës kanë ndryshuar. Çmimi që do të paguajë Rripi i Gazës do të jetë shumë i lartë dhe do të ndryshojë realitetin për breza”, tha Gallant, raporton Times of Israel.