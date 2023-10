Ambasadorja e Izraelit thirrje Tiranës zyrtare: Hamasi të konsiderohet terroriste në çdo nivel!

Ambasadorja e Izraelit në Tiranë, Galit Peleg në një intervistë sot për emisionin ‘Open’ në News24 vlerësoi mbështetjen e deritanishme të qeverisë shqiptare për situatën që po ndodh në Izrael.









Ajo bëri thirrjen që Tirana zyrtare të konsiderojë në çdo nivel Hamasin si organizatë terroriste.

PYETJE

Konflikti është i vjetër dhe rrënjët e tij janë shekullore. A është politika e luftës, më e mira?

Prej 30 vitesh i kemi bërë presion palestinezëve që të vijnë për negociata, që të arrijmë në marrëveshje. Edhe 3 vite më parë i ftuam palestinezët, por ata insistojnë që të vijnë në negociata me parakushte. Në negociata vendoset gjithçka në tavolinë. Ata po punojnë në dy nivele, në tryezën e negociatave dhe po dërgojnë sulmet terroriste për të parë rezistencën e Izraelit. Nuk mendoj se një person normal, palestinez apo izraelit do të justifikonte të tilla akte. Ata e dinë se ne jemi një popull i fortë. Për të parë se si është Izraeli sot dhe dje, do të ndihmojmë të gjithë viktimat, të plagosurit, duke ndihmuar me ushqime. Ne duhet të avancojmë që të bashkëjetojmë si fqinj dhe këtë duhet ta bëjmë me negociata. Netanyaho ka bërë thirrje për negociata, ne nuk e mbështesim dhunën. Dhuna është e vetmja rrugë për terroristët. Po flas për Hamasin. Mendoj se do të zgjidhet nëse vinë në tavolinë pa parakushte, që të diskutojmë dhe çështjet për të dhimbshme për ata, siç kemi bërë me Egjiptin, Emiratet e Bashkuara Arabe, shpresoj dhe me vendet e tjera.

A keni ju një kërkesë për qeverinë e Shqipërisë?

Më duhet të them se jam mahnitur nga mbështetja që kemi marrë nga Shqipëria, në të gjitha nivelet politike. Telefoni im ka shpërthyer me mesazhe, nga anëtarë të parlamentit, nga partitë, drejtues biznesesh, nga gazetarë apo qytetarë. Qeverisë do t’i kërkoja atë që i kemi kërkuar dhe vendeve të tjera mike, për të respektuar të drejtën e Izraelit për të mbrojtur veten. Ne jemi vend demokratik, nuk sillemi si ata barbarë që sulmojnë Izraelin. Të sigurohemi që Hamasi të konsiderohet terroriste dhe nga Shqipëria në çdo nivel. Të mos negociohet, dhe mos të lejojmë transferimin e parave drejt kësaj organizate.