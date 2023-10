Deklarata e Netanyahut: Sulmet kundër Hamasit sapo kanë filluar, duhet të formohet menjëherë një qeveri e unitetit kombëtar

Pas sulmeve të reja të Hamasit, kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu mbajti një tjetër fjalim. Ai konfirmoi se pushtimi i vendit të tij vazhdon pasi një numër i konsiderueshëm palestinezësh janë ende në Izrael.









“Sulmet kundër Hamasit sapo kanë filluar,” theksoi ai, duke përsëritur vendosmërinë për të vazhduar reprezaljet. Në fund të fundit, që në momentin e parë të sulmeve nga Hamasi, Netanyahu kishte deklaruar se sulmet nuk do të mbeten pa përgjigje.

Ai përsëriti apelin drejtuar liderëve të opozitës për formimin e qeverisë së unitetit kombëtar. Duke ngritur nivelin e gatishmërisë, ai ka kërkuar që tubimi të arrihet menjëherë.

“Qëllimi ynë është uniteti i vendit. Të gjithë jemi të bashkuar në këtë moment”, theksoi ai.

“Gjëja më e rëndësishme është të mos humbasim durimin. E di që të gjithë duam rezultate të prekshme, por do të duhet kohë”, shtoi ai.

“Çdo vend që vepron Hamasi do të kthehet në gërmadha. Kjo tashmë po ndodh dhe do të vazhdojë të ndodhë”, nënvizoi Netanyahu, duke paralajmëruar për vazhdimin e sulmeve.

“SHBA-ja e mbështet Izraelin në çdo mënyrë dhe armiqtë e Izraelit e kuptojnë se çfarë do të thotë kjo”, shtoi ai, duke falënderuar Perëndimin për qëndrimin e tij.

“Të gjithë armiqtë tanë e dinë se ishte një gabim i tmerrshëm sulmi ndaj Izraelit. Ajo që do të bëjmë në ditët në vijim do të mbetet në histori”, ka përfunduar me kuptim mesazhi i tij, ndërsa Hezbollahu, i cili mbështetet edhe nga Irani, ka hapur frontin e tij.

Kryeministri i Izraelit dërgoi mesazhin e tij më herët, duke dashur të tregojë se përgjigja e Tel Avivit ndaj Hamasit do të jetë e ashpër.

Duke publikuar video të sulmeve ajrore në Rripin e Gazës, Netanyahu shkroi në një postim në X: “Kemi filluar. Izraeli do të fitojë”.

Në fund të fundit, Netanyahu, siç raporton Walla News, kishte informuar presidentin amerikan Joe Biden se Izraeli po fillonte një operacion tokësor në Gaza. Në veçanti, gjatë një telefonate dje, Netanyahu i tha Joe Biden se Izraeli nuk ka zgjidhje tjetër veçse të pushtojë Gazën.

Telefonata e diskutueshme me Bidenin

Presidenti amerikan, Joe Biden, pati një bisedë telefonike me kryeministrin izraelit të dielën.

Kryeministri izraelit i theksoi presidentit amerikan se Izraeli nuk ka zgjidhje tjetër veçse të nisë një operacion tokësor në Gaza .

“Duhet të hyjmë brenda”, thuhet se tha lideri izraelit, sipas tre burimeve izraelite dhe amerikane të informuara për thirrjen, sipas uebsajtit amerikan Axios.

Mesazhi i Netanyahut në thelb sinjalizon se cila do të jetë përgjigja e vendit të tij ndaj ofensivës së Hamasit në ditët dhe javët në vijim, në atë që kryeministri izraelit e ka përshkruar si një ” luftë të gjatë dhe të vështirë”.

Ushtria izraelite tha më herët se kishte mobilizuar 300,000 rezervistë – numri më i madh i rezervistëve që janë thirrur në shërbim në dekada – në përgatitjet për një sulm të mundshëm tokësor në Gaza.

“Duhet të hyjmë. Ne nuk mund të negociojmë tani”, tha Netanyahu, ndërsa Shtëpia e Bardhë dhe zyra e kryeministrit izraelit refuzuan të komentojnë në faqen e internetit.

Qëndrimi i paqartë i Hamasit

Me mizoritë që vazhdojnë kundër izraelitëve, Hamasi tani thotë se është i hapur për bisedime për armëpushim.

Një zëdhënës i organizatës raportohet të ketë deklaruar në veçanti: “Hamasi është i hapur për të diskutuar një armëpushim me Izraelin”.

Musa Abu Marzouk i tha rrjetit Al Jazeera se Hamasi “i arriti qëllimet e tij”.

I pyetur nëse grupi islamik synonte të diskutonte një armëpushim të mundshëm, zëdhënësi tha se ata ishin të hapur për “diçka të tillë” si dhe “dialog politik”.

Zëdhënësi i Hamasit, Musa Abu Marzouk

Deklarata e fundit e Hamasit është, nëse asgjë tjetër, befasuese kur mendon se vetëm pak kohë më parë ata kishin lëshuar kërcënime të rënda kundër izraelitëve.

Krahu i armatosur i Hamasit, Brigadat Al-Qassam, kërcënoi në mënyrë specifike se do të ekzekutonte civilët izraelitë të kapur tani e tutje në përgjigje të çdo bombardimi të ri izraelit të shtëpive në Gaza pa paralajmërim.

Zëdhënësi i saj, Abu Obaidah, tha se ata po vepronin në përputhje me udhëzimet islame duke i mbajtur të burgosurit izraelitë të sigurt dhe të shëndoshë., siç raportohet nga Reuters. Në të njëjtën kohë, ai hodhi poshtë përgjegjësinë për ekzekutimet e mundshme në Izrael, “sepse intensifikon bombardimet dhe vret civilët në shtëpitë e tyre me sulme ajrore, pa asnjë paralajmërim”.