Lufta në Izrael/ Si po kopjon Hamasi taktikat e luftës në Ukrainë

Një nga videot e para të publikuara nga Hamasi nga orët e para dhe kaotike për Izraelin e sulmit duket sikur ka dalë nga lufta në Ukrainë.

Një dron i Hamasit ka pikasur një tank izraelit Merkava 4 dhe ka hedhur një bombë të vogël mbi të. Karroca merr flakë menjëherë nga shpërthimi dhe shkatërrohet.

Ekuipazhi i saj mbijetoi, por ne e dimë se më vonë u kap nga njerëz të armatosur të Hamasit.

Footage of how the #Israel-i tank got destroyed on the #Gaza border pic.twitter.com/AZvQvN10YS

— Middle East Observer (@ME_Observer_) October 7, 2023