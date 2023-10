Ndahet nga jeta, kuzhinieri i famshëm Michael Chiarello

Ka vdekur në moshën 61-vjeçare shefi dhe prezantuesi i famshëm Michael Chiarello, i njohur për kuzhinën italiane në Kaliforni. Ai vdiq të premten në mbrëmje me anëtarët e familjes pranë tij në Spitalin Queen of the Valley në Kaliforni.









Grupi i restoranteve Gruppo Chiarello njoftoi se kuzhinieri i famshëm ishte shtruar në spital javën e kaluar pasi pësoi një reaksion akut alergjik që çoi në shok anafilaktik.

I lindur në vitin 1962, sipas MailOnline, kuzhinieri pasionant arriti ëndrrën e tij të fëmijërisë për t’u bërë një kuzhinier i klasit botëror dhe prezantoi një seri shfaqjesh televizive për një dekadë. Ai u emërua Shefi i Vitit nga revista Food & Wine në vitin 1985 dhe më vonë mori çmimin Shefi i Vitit i CIA-s në 1995.

Chiarello ishte njohur nga Fondacioni James Beard dhe kishte shkruar disa libra gatimi.

Michael kishte rrënjë italiane dhe amerikane dhe u rrit në komunitetin e Turlock, Kaliforni. Ai u largua nga Turlock për të studiuar në Institutin Kulinar të Amerikës në Nju Jork. Pas diplomimit në 1982, ai fitoi një diplomë bachelor nga Shkolla e Mikpritjes dhe Menaxhimit të Turizmit të Universitetit Ndërkombëtar të Floridës. Pikërisht atëherë filloi karriera e tij e shkëlqyer, duke hapur restorantin e tij të parë, Toby’s, në Miami. Ai shpejt u bë i famshëm dhe u kthye në vendlindje për të hapur restorantin Tra Vinge. Me ndikimin e tij gjithnjë në rritje, Michael Chiarello ka drejtuar shfaqje në PBS, Food Network, Fine Living dhe Cooking Channel për një dekadë, si dhe është shfaqur në Today Show dhe The View. Ai ishte gjyqtar në Bravo’s Top Chef dhe To Chef Masters dhe në vitin 2011 mori pjesë në sezonin e katërt të Food Network’s Next Iron Chef.

Ai mbahet mend më së miri për shfaqjen e tij Easy Entertaining With Michael Chiarello, i cili u transmetua për dhjetë sezone në Food Network dhe i dha atij një Emmy Daytime në 2005 për Host të Shquar të Shërbimit.