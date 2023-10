Njihuni me përfitime e shumta që merrni nga konsumimi i kivit!

I kushtoni rëndësi shëndetit tuaj apo doni që trupi juaj të jetë në gjendje të mirë dhe i shëndetshëm atëherë patjetër duhet të konsumoni kivi.









Kivi është një frut tropikal që përmban kalium, folate dhe vitamina C dhe E.

Ky frut ofron përfitime të shumta, si ruajtja e shëndetit të zemrës dhe tretja më e mirë, por mund të rris rrezikun e gurëve në veshka.

Nutricionistja Lauren Minchen thotë se konsumimi i ushqimeve të pasura me kalium, si kivi, mund të ndihmojë në rritjen e kaliumit, i cili kundërshton efektet negative të natriumit në presionin e gjakut, rrahjet e zemrës dhe ekuilibrin e ujit. Përveç kësaj, kivi është mesatarisht i lartë në fibra gjë që kontribuon në shëndetin e zemrës.

Përfshirja e shumë fibrave në dietën tuaj ka përfitime të vërtetuara për reduktimin e kapsllëkut dhe për të ushqyer një mikrobiomë të shëndetshme. Një studim i vitit 2010 zbuloi se një enzimë në kivi, e quajtur aktinidin, ndihmonte në shpërbërjen e proteinave në traktin tretës.

Kivi është i pasur me antioksidantë luteinë dhe zeaksantinë, të cilët luajnë rol të rëndësishëm në shëndetin e syve. Këto komponime janë i vetmi lloj që grumbullohen në retinë. Atje, ato mbrojnë nga dëmtimi i syrit duke i mbajtur qelizat të pastra nga radikalet e lira të dëmshme.

Kivi është burimi i vitaminës C me 56 miligramë për çdo frut që është 62% e marrjes ditore të rekomanduar për meshkujt dhe 75% për gratë. Marrja e vitaminës C në dietën tuaj të përditshme, mund të ndihmojë në parandalimin e anemisë, sepse përmirëson përthithjen e hekurit në trupin tuaj.

Një kivi përmban vetëm 44 kalori, që është një sasi shumë e vogël. Ngrënia e ushqimeve me një indeks të ulët glikemik është veçanërisht e dobishme për diabetikët, sepse kjo do të thotë se këto ushqime mund të ndihmojnë në ruajtjen e kontrollit natyral të sheqerit në gjak. Ndërkaq, ngrënia e kivit mund të çojë në një përvojë krejtësisht të pakëndshme. Kivi është i pasur me oksalate, një përbërës natyral bimor që mund ta rritë rrezikun e gurëve në veshka