VIDEO/ E gjuajtën me bukë, veprimi i Karlos Tevez bën xhiron e rrjetit

Ish-sulmuesi i njohur, Karlos Tevez, tashmë në rolin e trajneri të Independientes është përballur me një situatë të rrallë në duelin me Argentinos Jrs. Ndërkohë që ndeshja përfundoi në barazim pa gola, “Apashi” u gjuajt me bukë nga tifozët.









Natyrisht se Tevez me eksperiencën e tij ia doli ta menaxhonte situatën, duke marrë copën e bukës, duke e puthur dhe larguar nga fusha. Ky moment ka bërë edhe xhiron e internetit në rrjetet sociale, duke marrë shumë komente pozitive.

Për të parë momentin kur Tevez largon bukën nga fusha, mund të klikoni: KËTU

PANORAMASPORT.AL