Lufta në Izrael/ Erdogan kontakton Putinin dhe Guterresin për Lindjen e Mesme

Presidenti i Turqisë, Recep Tayyip Erdogan, ka kontaktuar sot përmes telefonit homologun e tij rus Vladimir Putin dhe sekretarin e përgjithshëm të OKB-së Antonio Guterres, me të cilët ka diskutuar për zhvillimet në Lindjen e Mesme, thuhet në një deklaratë të Presidencës turke.









Erdogan dhe Guterres diskutuan mënyrat për të ofruar ndihma humanitare për banorët e Gazës, me Sekretarin e Përgjithshëm të OKB-së duke theksuar se numri i palestinezëve të zhvendosur do të rritet ndjeshëm për shkak të shpërthimit të dhunës. Nga ana e tij, presidenti turk shprehu shqetësimin se çdo përgjigje “disproporcionale” e Izraelit ndaj sulmeve të Hamasit do të pengonte përpjekjet diplomatike për t’i dhënë fund armiqësive.

Gjatë bisedës telefonike Erdogan-Putin, u diskutuan iniciativat për uljen e tensionit në Lindjen e Mesme, si dhe për dërgimin e ndihmave humanitare për Rripin e Gazës të rrethuar nga Izraeli.