Lufta në Izrael/ Ushtarët raportojnë se kanë gjetur foshnja të vrarë nga Hamas dhe dhjetëra të vdekur!

Ushtarët izraelitë që hynë në Kfar Aza, në pjesën jugore të vendit, i cili ishte shënjestruar nga terroristët e Hamasit, u përballën me një pamje të tmerrshme.

Kfar Aza është disa qindra metra nga kufiri me Gazën. Ushtarët e thirrur në vendngjarje mund të kenë pritur të gjendeshin përballë tmerreve, por ajo që panë ishte shumë më e keqe nga sa prisnin.

“They chopped heads of children and women,” says David Ben Zion, Deputy Commandee of Unit 71 to our @Nicole_Zedek , while reporting from the massacre in Kfar Aza in southern Israel pic.twitter.com/IHSB0ywMbF

Dëshmitë e ushtarëve flasin për familje të tëra të vdekura në shtretër, madje edhe 40 foshnja dhe fëmijë të vegjël të vdekur, disa prej të cilëve iu prenë kokat.

Gazetarja Nicole Zedek e i24News ishte ajo që raportoi rrëfimet e 40 fëmijëve të vdekur. Më vonë ajo sqaroi se kjo ishte diçka që i kishin përcjellë ushtarët dhe se ende nuk ka një numër përfundimtar të viktimave.

Chief correspondent @ramsaysky shows us the situation on the streets of Kfar Aza kibbutz in southern Israel, which was the site of a ‘major battle.’

Soldiers at the scene say they don’t know how many civilians died.

Read more ⬇️https://t.co/5xce0Ucl9c pic.twitter.com/AY3TSKNWVh

