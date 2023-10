“Mbape ka lindur për të luajtur te Reali”, drejtuesi i madrilenëve paralajmëron afrimin e francezit në verë

Kilian Mbape është një hap larg Real Madrid. Kjo frazë është përsëritur vazhdimisht në vitet e fundit por gjithmonë merkato nuk ka sjellë transferimin e sulmuesit francez në Spanjë. Megjithatë, ne verën e vitit 2024, kjo lëvizje parashikohet që të bëhet realitet dhe këtë radhë e paralajmëron Hoze Manuel Oterio Ladtres, një person i grupit drejtues të Real Madrid dhe njeri i afërt me Florentino Perez.









“Shpresojmë që Mbape të ketë menduar njëlloj si Bellingam. Shumë klube ishin pas Bellingam dhe në fund ai tha se dëshironte të shkonte te Real Madrid”, tha ai. “Jam i bindur se Mbape do të vijë dhe do të gjejë lavdinë kur të arrijë te Real Madrid pasi këta futbollistë kanë lindur për të luajtur këtu. Në vend që të endet sa në një klub në tjetrin.

Pse nuk erdhi në verën e 2022? Ai vuajti një trysni të jashtëzakonshme nga emiri i Katarit dhe Makron, i cili i tha që nuk mund t’ia bënte këtë. Nuk kam asnjë dyshim që po ta pyesësh tani është i penduar për atë vendim.

Florentino nuk e përjetoi keq. e kuptoi reagimin e lojtarit. Madridi gjithmonë e ka mbrojtur, i ka lënë dyert e hapura. Zidan erdhi kur ishte 29 vjeç, ai do të vijë 25. Do të ketë shumë vite përpara me ne”, tha drejtuesi i Real Madrid.

