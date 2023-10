Michael Mann konfirmon ‘Heat 2’ si filmin e tij të ardhshëm

Duke folur në skenë në eventin ‘Contenders’ në Londër gjatë fundjavës, Michael Mann konfirmoi se ‘Heat 2’ do të jetë filmi i tij i radhës.

I pyetur nëse përshtatja e romanit do të jetë epika e tij e radhës kinematografike, regjisori legjendar tha në një intervistë që dha për “Deadline”: “Po. Meg Gardiner dhe unë shkruam romanin Heat 2, i cili doli pikërisht në kohën kur po xhironim Ferrarin. Ai bëri shumë mirë. Kam në plan ta xhiroj më pas”.

Deadline zbuloi në fillim të këtij viti – përpara festave- se ylli i Mann ‘Ferrari’ Adam Driver ishte në bisedime për të luajtur një të ri Neil McCauley (personazhin e luajtur nga Robert De Niro në filmin e parë) në ‘Heat 2’, me Warner Bros. gjithashtu në bisedime për t’u bashkuar.

EXCLUSIVE: Michael Mann Confirms ‘Heat 2’ As Next Movie & Comments On Potential Re-Team With Adam Driver https://t.co/HTdFlF99v8

— Deadline Hollywood (@DEADLINE) October 9, 2023